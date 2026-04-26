Trump defiende la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca tras tiroteo en su cena con periodistas

El tiroteo registrado en medio de la cena anual con periodistas que el presidente Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses mantuvieron la noche del sábado (25 de abril) en un hotel de Washington reavivó el llamado del republicano a continuar, sin interrupciones, la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el ala este de la Casa Blanca:

“Lo ocurrido anoche es precisamente la razón por la que nuestras magníficas Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y, por diferentes motivos, todos los presidentes de los últimos 150 años, han estado EXIGIENDO que se construya un gran salón de baile seguro en los terrenos de la Casa Blanca”, comentó Trump a través de su plataforma Truth Social.

El proyecto fue bloqueado por el juez de distrito Richard Leon, argumentando que, si bien “el presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de primeras familias (…) no es el propietario” y cualquier renovación a la Casa Blanca debía contar con la aprobación del Congreso.

Trump insiste en que su salón de baile será el más seguro y hermoso del mundo:

Pese a los reparos del National Trust for Historic Preservation, Trump presentó una apelación al bloqueo del juez Leon y un tribunal superior del Distrito de Columbia le permitió seguir adelante con el proyecto.

Está previsto que el salón de baile esté terminado para el verano de 2028, antes de que termine el segundo mandato del magnate, que fue desarrollador inmobiliario y ha estado involucrado en cada aspecto de su planeación.

En redes insistió en que lo ocurrido en la cena de corresponsales “jamás habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto militar que actualmente se está construyendo en la Casa Blanca. ¡Su construcción debe ser urgente!”.

Y añadió que, “además de hermoso, cuenta con todas las medidas de seguridad del más alto nivel, no tiene habitaciones en la planta superior por donde puedan entrar personas no autorizadas y se encuentra dentro del recinto del edificio más seguro del mundo: la Casa Blanca”.

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Las demandas no han logrado echar atrás el proyecto:

El salón, con acabados de lujo y pisos de mármol, tendrá una superficie de 27.127 metros cuadrados, que supera a la de la mansión ejecutiva, de 16.700 metros cuadrados.

Su construcción sigue adelante, pese a las demandas y bloqueos de los últimos meses, y Trump promete llevar el proyecto a término, ahora bajo la premisa de que es necesario para evitar futuros incidentes de seguridad:

“La ridícula demanda por el salón de baile, interpuesta por una mujer que paseaba a su perro, quien carece absolutamente de legitimación para presentar tal demanda, debe ser retirada de inmediato. ¡Nada debe interferir con su construcción, que se mantiene dentro del presupuesto y está muy adelantada!”.