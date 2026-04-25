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Trump difunde video del tirador capturado en Washington

Trump reveló imágenes del capturado tras tiroteo en cena de corresponsales en Washington.

Donald Trump
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 25 de 2026
10:08 p. m.
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El presidente Donald Trump publicó un video del tirador detenido en Washington tras el incidente armado ocurrido este 25 de abril durante una cena de corresponsales en un hotel de la capital.

Las imágenes publicadas a través de Truth Social, muestran al tirador corriendo y, posteriormente, reducido por las autoridades.

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El material fue difundido y ampliado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

¿Qué muestra el video del tirador publicado por Trump?

En los registros compartidos por el mandatario se observa al atacante desplazándose por una zona cercana al punto de seguridad del hotel.

En una segunda imagen, el hombre aparece en el suelo mientras es controlado por agentes de las fuerzas del orden.

Trump confirmó que el sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos y que portaba “varias armas” al momento de su captura.

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El incidente, según explicó, ocurrió cerca de la zona principal de control, lo que permitió una reacción inmediata del esquema de seguridad.

El presidente destacó la actuación del Servicio Secreto y de las autoridades, señalando que el procedimiento se desarrolló bajo los protocolos establecidos para este tipo de eventos de alto perfil.

¿Qué se sabe del tiroteo en el hotel de Washington?

Durante la rueda de prensa, Trump informó que un agente resultó herido por impacto de bala, pero sobrevivió gracias al uso de chaleco antibalas. No se han reportado otras víctimas.

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El hecho ocurrió en medio de la tradicional cena de corresponsales, un evento que reúne a figuras políticas, funcionarios y periodistas en Washington.

Tras la alerta, el mandatario fue evacuado del lugar como medida preventiva, mientras se controlaba la situación en el hotel.

Posteriormente, confirmó que la Primera Dama, el vicepresidente JD Vance y los miembros del gabinete se encuentran en buen estado.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar las motivaciones del detenido.

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