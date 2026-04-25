VIDEOS: así evacuaron a Trump tras alerta de disparos en Washington

El presidente Donald Trump fue evacuado en Washington la noche de este sábado 25 de abril de 2026, luego de una alerta por posibles disparos durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de la capital.

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La salida del mandatario se produjo en medio de un operativo de seguridad activado de forma inmediata por el Servicio Secreto.

¿Qué ocurrió durante el evento con Donald Trump?

El incidente se registró mientras se desarrollaba el encuentro anual con periodistas, al que asistían cientos de invitados. De acuerdo con versiones preliminares, se escucharon ruidos similares a detonaciones dentro o cerca del lugar.

La situación generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes reaccionaron buscando resguardo mientras los agentes de seguridad ejecutaban los protocolos de evacuación.

Trump fue retirado del salón de manera preventiva, tras posibles amenazas. El operativo fue descrito como una acción rápida para garantizar su protección ante cualquier posible amenaza.

Las autoridades aún no han precisado si los sonidos reportados correspondieron a disparos reales ni el punto exacto donde se habría originado el incidente.

¿Qué han dicho las autoridades sobre heridos o capturas en evento con Trump?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de personas heridas ni víctimas relacionadas con el hecho. Reportes iniciales indican que no se registraron lesionados durante la emergencia.

Tampoco se ha entregado información detallada sobre capturas, aunque versiones no oficiales señalan que un sospechoso habría sido retenido tras la activación del operativo.

Las autoridades han pedido cautela frente a la información que circula en redes sociales, donde se han difundido videos sobre lo ocurrido.

El Servicio Secreto mantiene bajo investigación los hechos para esclarecer si se trató de una amenaza real o de una situación que activó los protocolos de seguridad de forma preventiva.