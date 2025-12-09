CANAL RCN
Internacional

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk

El sospechoso se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
11:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La munición que dejó atrás el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk contenía inscripciones como "¡Hey, fascista, atrápala!" y otros lemas antifascistas, anunció el gobernador de Utah, donde se produjo el atentado y fue detenido el joven.

Él es el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: de estudiante becado a presunto autor del crimen
RELACIONADO

Él es el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: de estudiante becado a presunto autor del crimen

Tyler Robinson, un joven del mismo estado de Utah, se había referido en plataformas sociales a Kirk como alguien "lleno de odio". El joven recogió el arma de un "lugar seguro" antes de pasar a la acción, añadió el gobernador, Spencer Cox.

En otra de las balas se podía leer "bella ciao" y en una tercera 'si estás leyendo esto eres gay'", explicó Cox.

El sospechoso, que se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia, apenas 33 horas tras la tragedia, estaba siendo interrogado, según el gobernador y el director del FBI, Kash Patel, presente en la rueda de prensa.

Por el momento no se puede aventurar sobre si el presunto atacante tiene problemas de salud mental, precisó el gobernador.

Asesino de Charlie Kirk habría sido capturado tras dos días de búsqueda
RELACIONADO

Asesino de Charlie Kirk habría sido capturado tras dos días de búsqueda

Presunto asesino de Charlie Kirk ya está en poder de las autoridades

El presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk es un joven de 22 años que se entregó a la policía un día y medio después del atentado, y que consideraba a la víctima como alguien "lleno de odio", según informaron las autoridades.

Charlie Kirk, un influencer republicano de 31 años, murió tras recibir un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El presidente Donald Trump, que apreciaba personalmente a Kirk, informó de la detención en una entrevista en la cadena Fox News.

"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump.

Robinson mató de un solo disparo en el cuello a Kirk precisamente cuando éste contestaba a una pregunta sobre los asesinatos en masa en Estados Unidos.

Cacería humana tras asesinato de Charlie Kirk

Una verdadera cacería humana se activó en cuanto se confirmó la muerte de Kirk, una estrella conservadora de las redes sociales y un apasionado defensor de un mensaje nacionalista conservador y cristiano que atraía a numerosos jóvenes en universidades, tanto para escucharlo como para rebatirlo.

"Los jóvenes amaban a Charlie, y los jóvenes odiaban a Charlie" resumió el gobernador, que lanzó una vigorosa llamada a "la juventud de mi estado" a no caer en la violencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Él es el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: de estudiante becado a presunto autor del crimen

Estados Unidos

Ciudad en Florida nombra una calle en honor a Donald Trump y genera fuertes críticas

Estados Unidos

Asesino de Charlie Kirk habría sido capturado tras dos días de búsqueda

Otras Noticias

Miguel Uribe

Padre de Miguel Uribe comparte un mensaje con la familia del comentarista asesinado Charlie Kirk

Kirk, al igual que Miguel Uribe, recibió un disparo fatal en medio de un evento al aire libre.

Artistas

Jorge Enrique Abello compartió emotivo mensaje tras la muerte de Eduardo Serrano: "Nunca te olvidaré"

El mundo del entretenimiento se despidió de Eduardo Serrano y Jorge Enrique Abello evocó los momentos compartidos junto a él.

Vuelta a España

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta España previo a la etapa reina

Turismo

Importante aerolínea confirmó cambios para pasajeros desde el 1 de octubre

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?