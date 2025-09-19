Trump y Xi hablaron por teléfono para negociar el futuro de TikTok, ¿en qué quedaron?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó a través de su red social Truth Social, que hubo avances en la negociación sobre el futuro de la plataforma TikTok, tras su llamada con el dirigente chino, Xi Jinping.

Ambos líderes hablaron también sobre el comercio y la lucha contra el fentanilo, temas de principal interés para Estados Unidos durante la actual administración.

"Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, incluido comercio, fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo de TikTok", escribió Trump.

Por su parte, Xi Jinping, instó a su homólogo a resolver la disputa sobre la red social TikTok a través de las "reglas del mercado", según informó la prensa estatal en Pekín este 19 de septiembre.

El dirigente comunista dijo que la conversación con Trump fue "positiva" y "constructiva". También le invitó a "evitar tomar medidas unilaterales de restricción del comercio para no poner en riesgo los avances conseguidos en distintos ciclos de negociaciones", según reportaron la televisión CCTV y la agencia de noticias Xinhua.

El lío por la venta de TikTok

Por cuarta vez desde su regreso al poder, Trump propuso la prohibición de TikTok en Estados Unidos.

Según una ley anterior adoptada durante el gobierno de Joe Biden, TikTok no podrá operar en el país por razones de seguridad nacional, a menos que la casa matriz china ceda el control a estadounidenses.

Según The Wall Street Journal, podría conformarse un consorcio para controlar TikTok, que incluiría al gigante tecnológico Oracle y dos fondos de inversión de California, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

Sin embargo, China no ha aceptado que Estados Unidos adquiera la popular red social.

Trump se reunirá con Xi en la APEC

Otro de los anuncios de Trump tiene que ver con su asistencia a la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur, en donde se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping. Además, dijo que planea viajar a China a principios del año que viene.

En una publicación en redes sociales tras hablar con Xi, Trump calificó su llamada como "muy productiva" y dijo que el líder chino, a su vez, visitaría Estados Unidos en un "momento apropiado".