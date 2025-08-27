CANAL RCN
Internacional

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad

La ‘influencer’ documentó en redes sociales su batalla contra el sarcoma sinovial en etapa 4.

Natasha Allen
FOTO: Instagram

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
10:23 p. m.
Hay lutos en redes sociales tras confirmarse la muerte de Natasha Allen, reconocida influencer de 28 años que falleció luego de más de cuatro años enfrentando un sarcoma sinovial en etapa 4, un tipo de cáncer raro y agresivo que afecta el tejido blando del cuerpo.

Desde su diagnóstico en 2020, Allen decidió mostrar con transparencia cada etapa de su proceso en TikTok e Instagram, donde acumuló miles de seguidores y destacó por su concientización contra este tipo de enfermedades 'raras'.

La lucha de Natasha Allen contra el sarcoma sinovial

A Natasha le detectaron inicialmente un tumor maligno en la rodilla que, tras una biopsia, reveló el diagnóstico de sarcoma sinovial en etapa 3. A lo largo de los años, se sometió a múltiples tratamientos y cirugías. Sin embargo, el cáncer regresó y se extendió a los pulmones, lo que marcó el paso a la etapa 4.

En entrevistas y publicaciones, Allen se refirió al impacto de la enfermedad en su vida, subrayando que “tener cáncer no significa dejar de vivir”. Sus reflexiones inspiraron a miles de personas, destacando la importancia de encontrar sentido y propósito incluso en medio de la adversidad.

Influencia, comunidad y legado digital

Con más de 190 mil seguidores en TikTok y 36 mil en Instagram, Natasha creó una comunidad unida en torno a la empatía y la esperanza. Su caso no solo visibilizó los retos físicos y emocionales de convivir con un cáncer de tejidos blandos, sino que también abrió conversaciones sobre la necesidad de mayor investigación en torno al sarcoma sinovial.

El comunicado oficial sobre su fallecimiento resaltó: “Natasha era un alma hermosa, llena de amor, bondad y alegría. Ella tocó incontables corazones y fue una gran defensora de la conciencia del sarcoma sinovial. Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla”.

Además, su familia anunció que las donaciones realizadas en su memoria serán destinadas, en parte, a la investigación de este tipo de cáncer, reforzando el compromiso de Natasha con la concienciación y la búsqueda de tratamientos más efectivos.

