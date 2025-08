Tiktoker ecuatoriana fue asesinada en una trasmisión en directo: un amigo le disparó dos veces

Hay conmoción en redes sociales luego de que se viralizara un nuevo caso en el que una creadora de contenido fuera asesinada en medio de una trasmisión en directo a través de TikTok. Esta vez ocurrió en Ecuador, recordando lo que sucedió hace algunas semanas en México con Valeria Márquez.

La víctima en esta oportunidad fue la influencer Keyla González, conocida en el mundo de las redes como 'La Gordita', a quien le dispararon en dos oportunidades mientras se encontraba con varios amigos. Uno de ellos habría sido el responsable de este caso de feminicidio.

Los momentos previos al asesinato de la influencer Keyla González

Durante la transmisión, Keyla compartía con su novio, una amiga y el novio de esta, identificado como Manuel Andrés N. En medio de bromas, aparentemente bajo los efectos del alcohol, la 'tiktoker' le pidió en tono jocoso a Manuel que le disparara. "Pégame dos tiros, te pido, pero no ahorita. Déjame que esté pluta (borracha)", dijo segundos antes de recibir dos disparos en la cabeza.

"Si me vas a matar, me dejas bien muerta, bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir", dijo. Esta mujer alcanzó a gritar y pedirle a su supuesto amigo que se arrepintiera tras apuntarle con el arma, pero fue demasiado tarde y terminó cayendo mientras la trasmisión seguía andando.

Según declaraciones recogidas por medios como Univisión, Antena 3 y Fuerza Informativa Azteca, la policía identificó al atacante por un tatuaje de lágrima en su rostro y otro de un fusil en el cuello. Las investigaciones continúan, mientras se busca esclarecer si el acto fue premeditado o una consecuencia del contexto en que se encontraban.

¿Quién era Keyla González, 'La Gordita'?

Keyla González era una joven ecuatoriana que había ganado notoriedad en TikTok por su contenido espontáneo, carisma y autenticidad. Huérfana de madre desde pequeña y diagnosticada con diabetes tipo 1, la influencer vivía con una historia marcada por la resiliencia. A pesar de los obstáculos, se convirtió en un referente digital para muchos de sus seguidores.

El cuerpo de Keyla fue velado el 27 de julio en su barrio natal y sepultado en el Cementerio General de Guayaquil. El hecho ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su consternación y pidieron justicia por el asesinato en vivo de la joven creadora de contenido.