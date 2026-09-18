‘Tsunami’ recibió homenaje en Venezuela por su labor de rescate durante el doblete sísmico

Casi tres meses se cumplirán tras el catastrófico doblete sísmico que sacudió a Venezuela, el pasado 24 de junio, y que dejó a miles de personas sin vida, afectados y desaparecidos por la magnitud del movimiento.

Pese a que con el paso del tiempo el número de voluntarios se ha reducido y las labores de remoción de escombros han mermado, algunas personas siguen en las zonas de desastre para poder recuperar algunas de sus pertenencias o los restos mortales de sus seres queridos.

Aunque Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias en toda su historia, algunas valerosas figuras ya han sido homenajeadas pese a la desolación que ha consumido a estados como el de La Guaira.

Perrito rescatista recibió estatua en Venezuela

‘Tsunami’, un border collie rescatado, se convirtió en parte esencial de las labores de búsqueda tras el doblete sísmico que afectó el centro de Venezuela. Tras casi tres meses, el canino, con ojos de color diferentes, recibió una estatua en su honor en Maracaibo como reconocimiento a sus operaciones de búsqueda y salvamento.

El canino no solamente estuvo presente durante la revelación de la estatua ya que también tuvo la oportunidad de recorrer las calles de la ciudad en la unidad del Cuerpo de Bomberos y su guía Jorge Beens.

Según Giancarlo Di Martino, alcalde de Maracaibo, cientos de personas se acercaron para poder saludar al canino que observó expectante a la amplia cantidad de personas que lo ovacionaron por su trascendental aporte para rescatar vida bajo los escombros.

La estatua fue inaugurada en la Vereda del Lago desde donde partió la caravana. Durante el homenaje, ‘Tsunami’ también recibió el Botón de Honor al Mérito, por parte de la Alcaldía, por sus labores. Así mismo, obtuvo la Medalla al Valor y el Instituto Municipal de Protección Animal reconoció tanto al canino como a su guía.

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Centro de entrenamiento inspirado en ‘Tsunami’

El alcalde de Maracaibo también anunció que la historia de ‘Tsunami’ servirá para impulsar la formación de nuevos perros rescatistas para conformar las unidades caninas que trabajarán realizando dichas funciones.

Finalmente, se anunció la creación de un centro de entrenamiento de equipos caninos para la intervención de desastres.