CANAL RCN
Internacional Video

Aterrador tiroteo en escuela de Filipinas deja tres muertos, entre ellos el atacante de 16 años

Dos estudiantes fallecieron y ocho más resultaron heridos en el ataque. Cuatro de los lesionados se encuentran en estado crítico.

Yhonay Díaz

septiembre 18 de 2026
01:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia estremeció la ciudad de Banga, en Filipinas, donde un adolescente de 16 años ingresó en una escuela y desató una balacera que dejó tres muertos, dos estudiantes y el atacante, quien se quitó la vida tras el incidente.

Tiroteo en colegio de Filipinas dejó dos muertos y fue transmitido en vivo
RELACIONADO

Tiroteo en colegio de Filipinas dejó dos muertos y fue transmitido en vivo

El ataque, que se produjo en plena jornada escolar, dejó ocho estudiantes heridos, cuatro de ellos en estado crítico.

Los dos estudiantes fallecidos fueron víctimas del intenso tiroteo desatado por el joven antes de que este decidiera acabar con su propia vida.

Padre de adolescente condenado por tiroteo escolar recibe 15 años de prisión en EE.UU.
RELACIONADO

Padre de adolescente condenado por tiroteo escolar recibe 15 años de prisión en EE.UU.

Tercer tiroteo escolar en Filipinas en tres meses

Este es el tercer tiroteo escolar registrado en Filipinas desde el pasado mes de junio. Se trata de una cifra alarmante para un país donde la ley prohíbe la tenencia de armas de fuego.

Las autoridades no han revelado aún cómo el adolescente consiguió el arma utilizada en el ataque ni cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer este acto de violencia.

Los tres tiroteos registrados en menos de tres meses representan una tendencia inusual para una nación donde, a diferencia de otros países, existe una prohibición legal sobre la posesión de armas de fuego por parte de civiles.

Impactantes videos muestran cómo quedó Filipinas tras el terremoto
RELACIONADO

Impactantes videos muestran cómo quedó Filipinas tras el terremoto

Autoridades investigan el móvil del tiroteo escolar

La comunidad de Banga, ubicada en la provincia de South Cotabato, se encuentra en estado de shock tras la tragedia. Las escuelas de la zona han reforzado sus medidas de seguridad mientras las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el incidente.

Los servicios de emergencia respondieron rápidamente al llamado de auxilio, trasladando a los heridos a centros hospitalarios cercanos.

Las autoridades filipinas iniciaron una investigación exhaustiva para determinar el origen del arma utilizada, así como para establecer si existieron señales de alerta previas que pudieran haber prevenido la tragedia.

VIDEO | Terremoto de magnitud 7,8 deja al menos 35 muertos y decenas de desaparecidos en Filipinas
RELACIONADO

VIDEO | Terremoto de magnitud 7,8 deja al menos 35 muertos y decenas de desaparecidos en Filipinas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pakistán

Ataque suicida contra estación de Policía en Pakistán deja 17 muertos

Chile

Así se preparan los cachorros de Carabineros para la Gran Parada Militar en Chile

Francia

Condenan en Francia a red que obligaba a mujeres colombianas a prostituirse

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Joven de 17 años fue judicializado por agredir a un agente de tránsito: lo quemó en la pierna

Un video, viral en redes sociales, muestra el instante en el que ocurrieron los hechos. Las imágenes dejan ver cuando el joven lanza fuego contra el oficial y lo impacta en su pierna izquierda.

Salud mental

Amistad entre hombres podría impulsar el cuidado de la salud mental: ¿cómo fomentar estos lazos?

Expertos revelaron la importancia de construir lazos genuinos para mejorar el aislamiento emocional.

Alimentos

Tocancipá celebrará el Festival de la Colombianidad con oferta gastronómica

Atlético Bucaramanga

VIDEO | Juanfer Quintero recibió botellazo tras partido ante Bucaramanga y así reaccionó

Información Institucional

Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá