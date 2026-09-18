Aterrador tiroteo en escuela de Filipinas deja tres muertos, entre ellos el atacante de 16 años

Una tragedia estremeció la ciudad de Banga, en Filipinas, donde un adolescente de 16 años ingresó en una escuela y desató una balacera que dejó tres muertos, dos estudiantes y el atacante, quien se quitó la vida tras el incidente.

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El ataque, que se produjo en plena jornada escolar, dejó ocho estudiantes heridos, cuatro de ellos en estado crítico.

Los dos estudiantes fallecidos fueron víctimas del intenso tiroteo desatado por el joven antes de que este decidiera acabar con su propia vida.

Tercer tiroteo escolar en Filipinas en tres meses

Este es el tercer tiroteo escolar registrado en Filipinas desde el pasado mes de junio. Se trata de una cifra alarmante para un país donde la ley prohíbe la tenencia de armas de fuego.

Las autoridades no han revelado aún cómo el adolescente consiguió el arma utilizada en el ataque ni cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer este acto de violencia.

Los tres tiroteos registrados en menos de tres meses representan una tendencia inusual para una nación donde, a diferencia de otros países, existe una prohibición legal sobre la posesión de armas de fuego por parte de civiles.

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Autoridades investigan el móvil del tiroteo escolar

La comunidad de Banga, ubicada en la provincia de South Cotabato, se encuentra en estado de shock tras la tragedia. Las escuelas de la zona han reforzado sus medidas de seguridad mientras las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el incidente.

Los servicios de emergencia respondieron rápidamente al llamado de auxilio, trasladando a los heridos a centros hospitalarios cercanos.

Las autoridades filipinas iniciaron una investigación exhaustiva para determinar el origen del arma utilizada, así como para establecer si existieron señales de alerta previas que pudieran haber prevenido la tragedia.