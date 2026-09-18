Jhonny Rivera tuvo que devolver donación de 10 mil pesos que iba destinada a los afectados por el terremoto

Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los artistas más activos desde el devastador terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió al país y que dejó a más de 300 personas sin vida.

Desde el 10 de agosto, el cantante tomó sus redes sociales para dar a conocer detalles de los daños que se generaron principalmente en Pereira y visibilizó algunos de los casos más graves en donde personas sufrieron daños en sus hogares.

Pese a que el hombre dio a conocer que había logrado una amplia cantidad de dinero recolectado, ahora este es blanco de críticas por parte de algunos usuarios que realizaron donaciones económicas.

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¿Qué pasó con Jhonny Rivera?

El intérprete de ‘El intenso’ tomó sus redes sociales para dar a conocer que una de sus fanáticas solicitó la devolución del dinero que donó para los más afectados por el terremoto al ser señalado de “ladrón”. El hombre reveló que tuvo que devolver los 10 mil pesos enviados por la mujer ya que esta manifestó no haber visto avances con las ayudas para los afectados.

Según el artista, actualmente no se encuentra documentando el proceso para ayudar a los afectados con el fin de subir clips a Instagram ya que su objetivo es lograr compartir los avances cuando la mayoría de estos ya estén consolidados.

De igual manera, el cantante afirmó que los dineros que recibió con las donaciones se encuentran sin usar todavía ya que la mayoría de donaciones que ha mostrado en redes han salido directamente de su bolsillo.

“Ya tuvimos que devolver 10 mil pesos a una señora, insultándome todos los días y tratándome de ladrón y esa plata yo no la he tocado. Todos los días estamos haciendo algo, todos los días, entregando una cosa y la otra”, aseguró Rivera.

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Jhonny Alertó posible fraude con el QR de ayudas

Así mismo, el artista manifestó su preocupación ya que algunas personas estarían consignando las ayudas a un QR falso que delincuentes habrían falsificado para desviar los fondos.

Ante esta situación, el hombre aseguró que los interesados en enviar aportes solo lo deben hacer por medio del QR que ha posteado en sus historias de Instagram. También reveló que no ha subido una publicación con el código para que la imagen no sea editada y modificada en favor de posibles ladrones.