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Así se preparan los cachorros de Carabineros para la Gran Parada Militar en Chile

Con entrenamiento especializado, en pocos meses pasarán de ser tiernos cachorros a convertirse en aliados estratégicos en tareas de seguridad.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
11:26 a. m.
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La ternura y disciplina se darán cita este 19 de septiembre en el Parque O’Higgins, durante la tradicional Gran Parada Militar. Los protagonistas más esperados serán los cachorros del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile, que cada año cautivan al público con su participación en el desfile.

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Estos pequeños labradores, pastores alemanes y pastores belgas, aún juguetones e indisciplinados, se preparan en la Escuela de Carabineros para convertirse en los futuros perros de labor policial. Con entrenamiento especializado, en pocos meses pasarán de ser tiernos cachorros a convertirse en aliados estratégicos en tareas de seguridad y orden público.

Tradición que emociona al público

La presencia de los canes en la parada militar se ha consolidado como uno de los momentos más entrañables de la jornada. Su desfile, acompañado de los ejemplares adultos ya en servicio, refleja el compromiso de Carabineros con la formación de unidades caninas altamente capacitadas.

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Entre ternura y disciplina

Las imágenes de los cachorros desfilando generan emoción y simpatía entre los asistentes y televidentes, convirtiéndose en símbolo de la mezcla entre ternura y rigor que caracteriza al proceso de adiestramiento. La participación de estos animales no solo es un atractivo visual, sino también un recordatorio del rol fundamental que cumplen en labores de rescate, patrullaje y apoyo comunitario.

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La Gran Parada Militar de Chile, que conmemora las Glorias del Ejército, volverá a reunir a miles de personas en el Parque O’Higgins, donde los cachorros y perros policiales serán, como cada año, una de las atracciones más celebradas.

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