Amistad entre hombres podría impulsar el cuidado de la salud mental: ¿cómo fomentar estos lazos?

En el marco del Día del Amor y la Amistad, también es importante la conversación que suele quedar por fuera de las celebraciones y corresponde a la importancia de las amistades entre hombres como espacios de confianza, escucha y acompañamiento.

Aunque muchas conversaciones entre amigos suelen girar alrededor del trabajo, el deporte, las relaciones sentimentales o los planes de fin de semana, temas relacionados con la salud, las emociones o las dificultades personales todavía pueden permanecer en silencio.

Hablar con amigos también puede favorecer el autocuidado

Una amistad cercana puede convertirse en el primer espacio al que una persona recurre cuando atraviesa una dificultad o necesita compartir una preocupación. En estos casos, escuchar sin juzgar y ofrecer compañía puede ayudar a que temas que normalmente permanecen ocultos comiencen a hablarse.

Según Juan Manuel Martínez, director médico de Boston Medical Colombia, compartir preocupaciones con personas de confianza puede ayudar a disminuir la carga emocional que acompaña algunas dificultades. Pero uno de los principales temas que cobra mayor relevancia al hablar sobre salud sexual.

“La famosa ‘charla de vestidor’ no pasa solo en el cine. También ocurre en la vida real. Entre amigos, muchas veces se presume de conquistas o de quién es más ‘macho’. Pero detrás de esa imagen hay otra realidad. Muchos hombres tienen problemas de salud sexual, como disfunción eréctil o eyaculación precoz, y no se lo cuentan a nadie”, comenta el Dr. Juan Manuel Martínez, director médico de Boston Medical Colombia.

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Recomendaciones para entablar amistades sanas

Entre las recomendaciones para mejorar las conversaciones entre amigos está escuchar sin convertir una preocupación personal en motivo de bromas.

El humor puede hacer parte de la amistad, pero las burlas frente a un problema de salud o una situación emocional pueden provocar que la persona prefiera guardar silencio.

También es importante abrir espacio para conversaciones diferentes a las habituales, preguntar de manera genuina cómo se encuentra un amigo y respetar si no desea hablar en ese momento.

Respetar los silencios también es una forma de apoyar a aquel amigo que no se siente bien. Por esto, no se debe presionar a un amigo para que hable en un momento específico ya que lo podrá hacer cuando considere que sea necesario y pertinente.

Una de las formas para apoyar y proteger a un amigo es animarlo a buscar ayuda profesional cuando considere que es necesario, pues buscar ayuda médica permite conocer las causas y encontrar el manejo adecuado de lo que se está viviendo.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.