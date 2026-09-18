CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy, 18 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 18 de septiembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol realizó este viernes 18 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, seguido por quienes consultan diariamente sus resultados.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026

Una vez finalizada la jornada, se conoció la combinación ganadora, compuesta por un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 18 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del Super Astro Sol de este viernes quedó definida de la siguiente manera:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Los participantes deben comprobar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal seleccionado, debido a que ambos elementos forman parte del resultado oficial del sorteo.

La recomendación para quienes participaron es verificar cuidadosamente la información directamente en los canales oficiales de Super Astro y conservar el comprobante correspondiente. Los resultados publicados en diferentes plataformas tienen carácter informativo y deben contrastarse con los datos oficiales.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 10 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 10 de septiembre de 2026

El Super Astro cuenta con dos sorteos durante determinadas jornadas: Super Astro Sol y Super Astro Luna, por lo que es importante revisar que el resultado consultado corresponda específicamente al sorteo en el que se participó.

¿Cuál es el premio del Super Astro Sol?

Super Astro cuenta con diferentes categorías de premios que dependen de las coincidencias obtenidas entre el número seleccionado y el resultado oficial. La combinación completa incluye las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El valor recibido por un ganador puede variar según las condiciones establecidas por el operador y el valor registrado en la participación.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Quienes tengan un resultado ganador deben revisar los procedimientos oficiales para reclamar el premio, pues estos pueden variar dependiendo de su monto.

Super Astro Sol continuará realizando sus sorteos habituales y los resultados podrán consultarse después de cada jornada en sus canales autorizados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Información Institucional

Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá

Comercio

Prepárese para Amor y Amistad: hay regalos con descuentos de hasta el 70%

Dólar

Dólar en Colombia subió con fuerza hoy, 18 de septiembre: así se está cotizando

Otras Noticias

EPS

“Es una cirugía de corazón abierto": madre de Lucas Murillo confirma que será operado la próxima semana

Andrea García, madre del menor, confirmó que Lucas se encuentra estable y con buen ánimo días previos a su cirugía.

Animales

‘Tsunami’ recibió homenaje en Venezuela por su labor de rescate durante el doblete sísmico

El adorable border collie fue recibido como un héroe y ya cuenta con su propia estatua.

Selección Colombia

¿Quién es Matías Orozco? Tiene 18 años y es la gran novedad de la Selección Colombia

Salud mental

Amistad entre hombres podría impulsar el cuidado de la salud mental: ¿cómo fomentar estos lazos?

Alimentos

Tocancipá celebrará el Festival de la Colombianidad con oferta gastronómica