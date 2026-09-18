Resultado Super Astro Sol hoy, 18 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este viernes 18 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, seguido por quienes consultan diariamente sus resultados.

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Una vez finalizada la jornada, se conoció la combinación ganadora, compuesta por un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 18 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del Super Astro Sol de este viernes quedó definida de la siguiente manera:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Los participantes deben comprobar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal seleccionado, debido a que ambos elementos forman parte del resultado oficial del sorteo.

La recomendación para quienes participaron es verificar cuidadosamente la información directamente en los canales oficiales de Super Astro y conservar el comprobante correspondiente. Los resultados publicados en diferentes plataformas tienen carácter informativo y deben contrastarse con los datos oficiales.

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El Super Astro cuenta con dos sorteos durante determinadas jornadas: Super Astro Sol y Super Astro Luna, por lo que es importante revisar que el resultado consultado corresponda específicamente al sorteo en el que se participó.

¿Cuál es el premio del Super Astro Sol?

Super Astro cuenta con diferentes categorías de premios que dependen de las coincidencias obtenidas entre el número seleccionado y el resultado oficial. La combinación completa incluye las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El valor recibido por un ganador puede variar según las condiciones establecidas por el operador y el valor registrado en la participación.

Quienes tengan un resultado ganador deben revisar los procedimientos oficiales para reclamar el premio, pues estos pueden variar dependiendo de su monto.

Super Astro Sol continuará realizando sus sorteos habituales y los resultados podrán consultarse después de cada jornada en sus canales autorizados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN