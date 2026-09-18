¿Quién es Matías Orozco? Tiene 18 años y es la gran novedad de la Selección Colombia

La nueva convocatoria de la Selección Colombia tiene varias caras jóvenes y una de las que más llama la atención es la de Matías Orozco.

El mediocampista de apenas 18 años recibió su primer llamado al combinado absoluto para los próximos partidos amistosos de la Tricolor.

Orozco aparece en una lista de 26 futbolistas publicada por la Federación Colombiana de Fútbol para enfrentar a México, Paraguay y Perú, encuentros en los que el cuerpo técnico tendrá la oportunidad de observar nuevas alternativas.

¿Quién es Matías Orozco, nuevo convocado de la Selección Colombia?

Matías Yuseth Orozco López nació en Barranquilla y tiene 18 años. Se desempeña como mediocampista y dio sus primeros pasos profesionales con Deportivo Cali, equipo en el que logró consolidarse rápidamente pese a su corta edad.

Su crecimiento llamó la atención del Brighton & Hove Albion, que concretó su fichaje a finales de agosto de 2026 con un contrato por cinco temporadas. El club inglés destacó su experiencia en Colombia y su proyección a futuro.

Pocos días después fue cedido al CD Castellón, de la segunda categoría española, para la temporada 2026/27. Allí ya comenzó a sumar minutos en el fútbol europeo.

Orozco tampoco es desconocido para la Tricolor, pues ha pasado por categorías juveniles y llegó a ser capitán de la Selección Colombia Sub-20.

Matías Orozco recibe su primera convocatoria a la Selección Colombia

Su aparición en la lista representa ahora el salto al equipo absoluto. El Castellón confirmó que esta es la primera convocatoria del barranquillero a la Selección de mayores.

Colombia enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, posteriormente jugará contra Paraguay el 2 de octubre y cerrará esta serie de amistosos frente a Perú el 6 de octubre.

Recuerde que puede ver todos estos partidos a través de la señal del Canal RCN, su app y el canal de Youtube.