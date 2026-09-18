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Ataque suicida contra estación de Policía en Pakistán deja 17 muertos

Los servicios de rescate desplegaron 45 socorristas para atender a las víctimas y remover escombros en la histórica comisaría atacada.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 18 de 2026
01:00 p. m.
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Un atentado suicida contra una estación de Policía en la ciudad de Kohat, región de Jaiber Pajtunjuá, dejó al menos 17 muertos y 73 heridos este viernes, día de oración musulmana.

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El ataque comenzó cuando un conductor suicida estrelló un vehículo cargado con explosivos contra la sede policial y fue seguido por una arremetida de hombres armados que dispararon contra las instalaciones.

Las autoridades confirmaron que entre los atacantes había un francotirador y un suicida, quienes fueron abatidos junto a otros dos agresores. El hecho se suma a la ola de violencia atribuida al Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (TTP), grupo islamista que opera en la frontera con Afganistán.

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Explosión y tiroteo sacuden Kohat

El alto funcionario de la Policía que entregó el balance señaló que la explosión inicial dejó 16 muertos y 37 heridos, mientras que el tiroteo posterior elevó el número de víctimas. “Cuatro atacantes, incluido un francotirador y un suicida, fueron abatidos”, indicó la fuente bajo condición de anonimato.

Los servicios de rescate desplegaron 45 socorristas para atender a las víctimas y remover escombros en la histórica comisaría atacada. La región de Jaiber Pajtunjuá ha sido escenario de una violenta campaña insurgente, lo que ha generado tensiones diplomáticas con Afganistán y enfrentamientos armados desde junio.

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Gobierno responsabiliza al TTP

Aunque ningún grupo reivindicó la acción, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, atribuyó el ataque al TTP y aseguró que su eliminación “es esencial para la seguridad nacional”. El mandatario ordenó reforzar las operaciones militares en la zona y aumentar la presencia de tropas para contener la escalada de violencia.

El atentado refleja la creciente amenaza de los grupos armados en la frontera afgana y la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad en Pakistán, que enfrenta una crisis prolongada de orden público en la región.

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