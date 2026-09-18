Ataque suicida contra estación de Policía en Pakistán deja 17 muertos

Un atentado suicida contra una estación de Policía en la ciudad de Kohat, región de Jaiber Pajtunjuá, dejó al menos 17 muertos y 73 heridos este viernes, día de oración musulmana.

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El ataque comenzó cuando un conductor suicida estrelló un vehículo cargado con explosivos contra la sede policial y fue seguido por una arremetida de hombres armados que dispararon contra las instalaciones.

Las autoridades confirmaron que entre los atacantes había un francotirador y un suicida, quienes fueron abatidos junto a otros dos agresores. El hecho se suma a la ola de violencia atribuida al Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (TTP), grupo islamista que opera en la frontera con Afganistán.

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Explosión y tiroteo sacuden Kohat

El alto funcionario de la Policía que entregó el balance señaló que la explosión inicial dejó 16 muertos y 37 heridos, mientras que el tiroteo posterior elevó el número de víctimas. “Cuatro atacantes, incluido un francotirador y un suicida, fueron abatidos”, indicó la fuente bajo condición de anonimato.

Los servicios de rescate desplegaron 45 socorristas para atender a las víctimas y remover escombros en la histórica comisaría atacada. La región de Jaiber Pajtunjuá ha sido escenario de una violenta campaña insurgente, lo que ha generado tensiones diplomáticas con Afganistán y enfrentamientos armados desde junio.

Gobierno responsabiliza al TTP

Aunque ningún grupo reivindicó la acción, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, atribuyó el ataque al TTP y aseguró que su eliminación “es esencial para la seguridad nacional”. El mandatario ordenó reforzar las operaciones militares en la zona y aumentar la presencia de tropas para contener la escalada de violencia.

El atentado refleja la creciente amenaza de los grupos armados en la frontera afgana y la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad en Pakistán, que enfrenta una crisis prolongada de orden público en la región.