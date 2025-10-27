Venezuela denuncia que presunta célula de la CIA planeaba ataque en el Caribe

Venezuela informó este lunes sobre el desmantelamiento de una supuesta “célula criminal” vinculada a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que presuntamente planeaba un ataque contra un buque estadounidense atracado en Trinidad y Tobago con el fin de incriminar al régimen de Nicolás Maduro.

El canciller venezolano, Yván Gil, detalló en un comunicado que notificó al gobierno de Puerto España sobre lo que calificó como una “operación de falsa bandera”.

Según sus declaraciones, la intención de esta maniobra era “atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”.

El anuncio se produjo un día después de que las autoridades venezolanas informaran la captura de un grupo de presuntos mercenarios que, de acuerdo con el régimen, estarían financiados por la CIA y vinculados a operaciones encubiertas en territorio venezolano.

En el contexto de estas acusaciones, Gil afirmó que las autoridades continúan desmantelando “una célula criminal financiada por la CIA” que estaría operando dentro del país.

Estas denuncias se suman a un ambiente de creciente tensión en el Caribe, tras el despliegue de una flota naval estadounidense integrada por siete buques de guerra, a la que se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Uno de estos navíos, el USS Gravely, llegó el sábado a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos con las fuerzas locales, lo que Caracas calificó como una “provocación” debido a su cercanía con las costas venezolanas.

De acuerdo con reportes internacionales, el expresidente estadounidense Donald Trump habría aprobado recientemente operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, así como posibles ataques terrestres en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe.

Estas acciones habrían incluido bombardeos a presuntas embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas, dejando un saldo de 43 personas muertas.

Venezuela, sin embargo, sostiene que estos movimientos militares forman parte de un plan más amplio orientado a desestabilizar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.