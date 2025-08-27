Esta fue la desgarradora reacción del amor de la vida de Verónica Echegui tras la muerte de la reconocida actriz

Verónica Echegui, la reconocida actriz que protagonizó la película 'Yo soy la Juani', era oriunda de Madrid, España, y tenía 42 años, murió el pasado 24 de agosto de 2025.

La estrella del cine y la televisión estaba luchando desde hace muchos años contra un cáncer y le pidió a su entorno que no revelaran su padecimiento, sino que enfrentaran la situación de manera privada.

En los últimos días, la actriz Verónica Echegui tuvo que ser internada en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, y, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, su corazón dejó de latir debido al avanzado estado en que se encontraba la enfermedad.

La noticia aún tiene consternado al mundo del entretenimiento y a cada uno de sus seguidores, quienes quedaron en shock debido a que no sabían la realidad contra la que estaba batallando Verónica Echegui.

Además, Álex García, el actor que fue su pareja durante 13 años y que siguió teniendo una relación muy cercana con la actriz a pesar de que su relación se terminó, estuvo presente junto a la familia en las honras fúnebres de Verónica Echegui y fue una de las personas más devastadas.

La desgarradora reacción de Álex García, el amor de la vida de Verónica Echegui, tras la muerte de la reconocida actriz de España

De acuerdo con una revelación de TardeAR, el programa español, Álex García fue una de las primeras personas en llegar al Tanatorio de La Paz, en Madrid.

Además, en el programa indicaron que el actor no se quiso separar en ningún momento del feretro en el que reposó el cuerpo de Verónica Echegui.

"Nos han dicho que Álex García está roto de dolor por quien ha sido su pareja y que se encuentra absolutamente devastado", referenciaron en el programa español.

Los mensajes de luto tras la muerte de Verónica Echegui, la reconocida actriz de España, siguen siendo multitudinarios

Luego de que se confirmó la muerte de la actriz Verónica Echegui, sus seguidores han escrito una gran cantidad de palabras de aliento y condolencias en las redes sociales.

"Te recordaré siempre", "qué bien aprovechaste el tiempo en este viaje tan cortito que has hecho en vida", "me encantaba tu trabajo", "eras demasiado joven para partir", "has sido una actriz maravillosa" y "vuela alto", han sido algunos de los mensajes más recientes.