CANAL RCN
Internacional

Atención| murió reconocido cantante y estrella en la historia del pop: ya se había desmayado en un concierto

El cantante se estaba batallando contra una compleja enfermedad hace varios años. ¿Cuál era?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
01:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la música, especialmente el relacionado con el género del pop, se encuentra de luto porque uno de sus grandes exponentes españoles falleció a los 88 años.

Manuel de la Calva, el cantante y compositor oriundo de Barcelona, España, que conformó la icónica agrupación Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa y fue catalogado como uno de los pioneros y primeros ídolos del pop en español, murió el pasado 26 de agosto de 2025, en Madrid.

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial
RELACIONADO

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial

Según lo que se ha conocido, Manuel de la Calva se encontraba internado en un hospital de la capital española, pero, debido a que padecía una enfermedad que se encontraba en estado avanzado, se quedó sin signos vitales a pesar de los tratamientos de los especialistas.

La noticia de su muerte fue confirmada por Ramón Arcusa, su amigo y compañero de toda la vida en la agrupación Dúo Dinámico, en la que hicieron historia año tras año.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Ramón Arcusa confirmó la muerte de Manuel de la Calva, el reconocido cantante de España

El 26 de agosto, en horas de la mañana, Ramón Arcusa, a través de las redes sociales, escribió un sentido mensaje lamentando la muerte de Manuel de la Calva, el emblema del pop en español.

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", inició escribiendo Ramón Arcusa.

"Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Myrna, Vicky y Daniel, un más que fuerte abrazo", concluyó.

¿De qué murió Manuel de la Calva, el icónico cantante de pop en español?

En 2022, durante un concierto en Sitges, Barcelona, Manuel de la Calva se desvaneció y tuvo que ser atendido de inmediato. De esa manera, tras una serie de exámenes rigurosos, se le diagnosticó con fibrosis pulmonar.

Shock en el periodismo: murió reconocido periodista a sus 51 años
RELACIONADO

Shock en el periodismo: murió reconocido periodista a sus 51 años

Esa enfermedad, según han explicado los expertos, es crónica, causa que el tejido de los pulmones se engrose y no solo dificulta la respiración, sino que también la oxigenación en la sangre.

En ese sentido, a pesar de que Manuel de la Calva estuvo en constantes tratamientos, la enfermedad llegó a un punto irreversible y apagó su vida el pasado 26 de agosto de 2025.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en el cine: falleció una de las grandes leyendas internacionales a los 79 años

Inteligencia Artificial

Adolescente se quitó la vida y sus padres acusan a ChatGPT de darle instrucciones

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en escuela de Minneapolis, Estados Unidos, deja dos niños muertos y varios heridos

Otras Noticias

Cancillería

¿Cuándo se firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg para los pasaportes?

A pocos días para que acabe agosto, es inminente la firma de la prórroga para que Thomas Greg continúe expidiendo los pasaportes.

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?

El parásito que se alimenta de tejido vivo ha causado consternación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Ciclismo

Nuevo líder y revolcón en la general de Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

Shakira

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto