Atención| murió reconocido cantante y estrella en la historia del pop: ya se había desmayado en un concierto

El mundo de la música, especialmente el relacionado con el género del pop, se encuentra de luto porque uno de sus grandes exponentes españoles falleció a los 88 años.

Manuel de la Calva, el cantante y compositor oriundo de Barcelona, España, que conformó la icónica agrupación Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa y fue catalogado como uno de los pioneros y primeros ídolos del pop en español, murió el pasado 26 de agosto de 2025, en Madrid.

Según lo que se ha conocido, Manuel de la Calva se encontraba internado en un hospital de la capital española, pero, debido a que padecía una enfermedad que se encontraba en estado avanzado, se quedó sin signos vitales a pesar de los tratamientos de los especialistas.

La noticia de su muerte fue confirmada por Ramón Arcusa, su amigo y compañero de toda la vida en la agrupación Dúo Dinámico, en la que hicieron historia año tras año.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Ramón Arcusa confirmó la muerte de Manuel de la Calva, el reconocido cantante de España

El 26 de agosto, en horas de la mañana, Ramón Arcusa, a través de las redes sociales, escribió un sentido mensaje lamentando la muerte de Manuel de la Calva, el emblema del pop en español.

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", inició escribiendo Ramón Arcusa.

"Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Myrna, Vicky y Daniel, un más que fuerte abrazo", concluyó.

¿De qué murió Manuel de la Calva, el icónico cantante de pop en español?

En 2022, durante un concierto en Sitges, Barcelona, Manuel de la Calva se desvaneció y tuvo que ser atendido de inmediato. De esa manera, tras una serie de exámenes rigurosos, se le diagnosticó con fibrosis pulmonar.

Esa enfermedad, según han explicado los expertos, es crónica, causa que el tejido de los pulmones se engrose y no solo dificulta la respiración, sino que también la oxigenación en la sangre.

En ese sentido, a pesar de que Manuel de la Calva estuvo en constantes tratamientos, la enfermedad llegó a un punto irreversible y apagó su vida el pasado 26 de agosto de 2025.