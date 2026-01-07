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¡Luto en la música! Murió Victor Willis, líder de Village People

La muerte se confirmó en las primeras horas de este 1 de julio de 2026.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
07:15 a. m.
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Los fanáticos de la música disco se encuentran conmocionados debido a que este 1 de julio de 2026 se confirmó la muerte de Victor Willis, el reconocido cantante, compositor y actor de Estados Unidos.

Willis, que nació un 1 de julio de 1951 en Dallas, Texas, fue el líder de Village People, la banda que se conformó en 1977, en Nueva York, y no solo ganó reconocimiento por sus éxitos musicales, sino que también por los atuendos que utilizaban en las tarimas.

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De hecho, a lo largo de su carrera, Victor Willis se caracterizó por vestirse de policía cada vez que asistía a un concierto.

Además, algunos de los éxitos que interpretó fueron 'Y.M.C.A', 'In Hollywood', 'Go West', 'Hot Cop', 'San Francisco', 'The Women' y 'Ready for the 80's'.

La muerte de Victor Willis, el reconocido cantante y líder de Village People, fue confirmada por su esposa

Victor Willis, el famoso artista de Estados Unidos, falleció el 30 de junio de 2026, a sus 74 años.

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Él murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", escribió su pareja en las redes sociales.

Tras esa confirmación, sus seguidores han quedado en shock y han expresado múltiples mensajes de luto y condolencias en las redes sociales.

"Que descanses en paz eternamente", "mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", "te fuiste, leyenda", "justo un día antes de su cumpleaños", "esta noticia me rompe el corazón", "no lo puedo creer" y "otra leyenda de la música que se ha ido", han sido algunas de las primeras reacciones.

Donald Trump lamentó la muerte de Victor Willis, el reconocido cantante de Estados Unidos

Luego del mensaje de la esposa de Victor Willis, Donald Trump se pronunció en su cuenta oficial de Truth.

"El cantante de Village People, Victor Willis, falleció a los 74 años. Era un tipo genial y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo, 'Y.M.C.A', en mis mítines. Se convirtió en un éxito rotundo, 30 años después de su lanzamiento original", escribió.

"Muchos cantantes y grupos quisieron participar en los mítines después de que se batieran todos los récords de asistencia, pero Victor y su grupo estuvieron ahí para nosotros desde el principio. Les encantaba la acción y nosotros los queríamos a ellos y a su gran y edificante canción. Recordaremos a Victor cada vez que suene 'Y.M.C.A', como hoy, y durante toda esta semana de su cumpleaños. Mis condolencias a su maravillosa familia y a su grupo", añadió el mandatario.

 

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