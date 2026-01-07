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¡Agéndese! Estos son los partidazos de dieciseisavos que se jugarán HOY en el Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo

En la jornada de este 1 de julio se conocerán otros tres clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
06:52 a. m.
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Este 1 de julio de 2026 se seguirán jugando los dieciseisavos de final del Mundial.

Hasta el momento, se han disputado siete partidos de esta fase y las selecciones que han asegurado su cupo en los octavos de final son:

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  • Canadá.
  • Brasil.
  • Paraguay.
  • Marruecos.
  • Noruega.
  • Francia.
  • México.

Además, al final de la jornada de este miércoles habrá tres nuevos clasificados. ¿Quiénes serán?

Hora y dónde ver los partidazos de este miércoles 1 de julio en el Mundial 2026

Inglaterra y República Democrática del Congo abrirán la jornada de este 1 de julio en la Copa del Mundo.

El partido se disputará en el Estadio Atlanta, a partir de las 11:00 de la mañana, y será transmitido por la señal principal del Canal RCN.

Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, Bélgica y Senegal se enfrentarán en el Estadio Seattle, ante un poco más de 66.000 espectadores, y los seguidores del fútbol podrán ser testigos de todas las emociones en Win Sports.

Y, finalmente, a las 7:00 de la noche, Estados Unidos será rival de Bosnia y Herzegovina.

Ese último partido de la jornada del miércoles se llevará a cabo en el Estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, y será transmitido por DSports y Paramount+.

Además, es importante tener en cuenta que La FM narrará cada uno de los enfrentamientos de dieciseisavos de este 1 de julio.

¿Qué partidos restarían por jugarse en los dieciseisavos del Mundial 2026?

Después de que culmine la jornada de este 1 de julio, restarán por definirse los clasificados entre:

  • España vs. Austria.
  • Portugal vs. Croacia.
  • Suiza vs. Argelia.
  • Australia vs. Egipto.
  • Argentina vs. Cabo Verde.
  • Colombia vs. Ghana.

¿A qué hora y cuándo será el partido de Colombia vs. Ghana?

La Selección Colombia se continúa preparando para enfrentar a Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026.

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Este partido se jugará en el Estadio Kansas City, a las 8:30 de la noche del viernes 3 de julio.

Además, se espera la llegada de más de 76.000 espectadores a ese escenario deportivo.

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