¡Agéndese! Estos son los partidazos de dieciseisavos que se jugarán HOY en el Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo
En la jornada de este 1 de julio se conocerán otros tres clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.
Noticias RCN
06:52 a. m.
Este 1 de julio de 2026 se seguirán jugando los dieciseisavos de final del Mundial.
Hasta el momento, se han disputado siete partidos de esta fase y las selecciones que han asegurado su cupo en los octavos de final son:
- Canadá.
- Brasil.
- Paraguay.
- Marruecos.
- Noruega.
- Francia.
- México.
Además, al final de la jornada de este miércoles habrá tres nuevos clasificados. ¿Quiénes serán?
Hora y dónde ver los partidazos de este miércoles 1 de julio en el Mundial 2026
Inglaterra y República Democrática del Congo abrirán la jornada de este 1 de julio en la Copa del Mundo.
El partido se disputará en el Estadio Atlanta, a partir de las 11:00 de la mañana, y será transmitido por la señal principal del Canal RCN.
Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, Bélgica y Senegal se enfrentarán en el Estadio Seattle, ante un poco más de 66.000 espectadores, y los seguidores del fútbol podrán ser testigos de todas las emociones en Win Sports.
Y, finalmente, a las 7:00 de la noche, Estados Unidos será rival de Bosnia y Herzegovina.
Ese último partido de la jornada del miércoles se llevará a cabo en el Estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, y será transmitido por DSports y Paramount+.
Además, es importante tener en cuenta que La FM narrará cada uno de los enfrentamientos de dieciseisavos de este 1 de julio.
¿Qué partidos restarían por jugarse en los dieciseisavos del Mundial 2026?
Después de que culmine la jornada de este 1 de julio, restarán por definirse los clasificados entre:
- España vs. Austria.
- Portugal vs. Croacia.
- Suiza vs. Argelia.
- Australia vs. Egipto.
- Argentina vs. Cabo Verde.
- Colombia vs. Ghana.
¿A qué hora y cuándo será el partido de Colombia vs. Ghana?
La Selección Colombia se continúa preparando para enfrentar a Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026.
Este partido se jugará en el Estadio Kansas City, a las 8:30 de la noche del viernes 3 de julio.
Además, se espera la llegada de más de 76.000 espectadores a ese escenario deportivo.