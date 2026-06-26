Luto en la música popular colombiana: se confirmó fallecimiento de reconocido cantante

Hay luto en la industria musical en Colombia tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido artista del género popular en el país. Se trata de Mauricio Uribe, quien ganó popularidad por su canción 'Tranquila Reina', la cual cuenta con más de 7 millones de reproducciones en YouTube.

La noticia fue confirmada por su manager Daniel Ruiz a través de una publicación en sus redes sociales. Allí expresó sus condolencias a sus familiares, afirmando que su partida deja un gran vacío en la música colombiana.

¿Cuál fue la causa de la muerte del artista Mauricio Uribe?

De acuerdo a un comunicado oficial compartido por la familia del cantante, su muerte fue producto de una complicaciones de salud que enfrentó debido a una diabetes que le fue diagnosticada desde hace varios años.

En el pronunciamiento se indicó que los problemas se agravaron tras una reciente operación a la que fue sometido.

Mauricio Uribe partió de este mundo debido a complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía, las cuales se agravaron tras una intervención quirúrgica reciente.

¿Quién era Mauricio Uribe?

Uribe nació en el municipio de Yolombó, Antioquia, pero gran parte de su carrera musical la construyó en el departamento de Norte de Santander, donde comenzó a ganar espacios en distintos escenarios.

Aunque gran parte de su trayectoria fue dedicada a la industria de la música popular, comenzó en la música en el vallenato, llegando a ser corista de Luis Mateus y otros artistas.

"Grabó más de 100 canciones entre temas de despecho, amor y desamor, los cuales acumulan más de 20 millones de reproducciones y continúan sonando en diferentes departamentos de Colombia", escribieron desde su equipo de trabajo.