Videos: masivas celebraciones tras el triunfo de México en el Mundial dejaron sin vida a dos personas

Lo que debía ser una noche de celebración para millones de aficionados mexicanos terminó en una tragedia.

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial desató multitudinarias celebraciones en las calles de Ciudad de México, donde, según cálculos de la alcaldía, más de un millón de personas salieron a festejar el histórico triunfo sobre Ecuador.

Sin embargo, en medio de la multitud se registró una emergencia que dejó al menos dos personas fallecidas.

Dos personas murieron en medio de las masivas celebraciones por la clasificación de México en el Mundial

Las autoridades de Ciudad de México informaron que durante la madrugada del miércoles se registraron dos muertes en medio de las multitudinarias concentraciones organizadas tras el triunfo de la selección mexicana.

La Secretaría de Salud de la capital confirmó que las víctimas fueron una joven de 19 años y un hombre de 44, quienes fallecieron por asfixia.

Aunque algunos medios locales mencionaron la posible existencia de una tercera víctima, hasta el momento las autoridades únicamente han confirmado dos personas fallecidas.

Las celebraciones tuvieron como principal punto de encuentro el Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados permanecieron durante varias horas celebrando la clasificación del equipo.

¿Qué provocó la movilización masiva de mexicanos?

México consiguió una victoria histórica al derrotar 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial.

El triunfo se convirtió en la primera victoria de la selección en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo en 40 años.

Incluso, la magnitud de la celebración llevó a que la alcaldesa Clara Brugada informara que más de un millón de personas se encontraban en las calles de la capital.

¿Qué ocurrió con Ecuador tras la derrota?

La eliminación también marcó el final del ciclo de Sebastián Beccacece como entrenador de la selección ecuatoriana.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el técnico argentino confirmó que no continuará al frente del equipo nacional, ya que su contrato finalizó con la participación de Ecuador en el Mundial.

Beccacece lamentó la eliminación y aseguró que le habría gustado continuar al frente del proyecto deportivo.

No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria. No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso.

El entrenador también reconoció que México fue superior durante buena parte del encuentro, especialmente en la primera mitad.