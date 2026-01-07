Video | Ladrón creyó que había escapado con un vehículo robado en Bogotá, pero las cámaras lo delataron

Un presunto ladrón que creyó haber escapado después de robar un vehículo en la localidad de Rafael Uribe Uribe terminó capturado en Usme gracias al seguimiento realizado a través de cámaras de videovigilancia y a la activación de un plan candado.

El operativo permitió recuperar tanto el automóvil hurtado como el teléfono celular de la víctima, además de la incautación de un arma traumática con munición.

¿Cómo fue el robo del vehículo?

De acuerdo con las autoridades, el automotor fue hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Tras recibir el reporte del robo, la Policía Nacional activó de inmediato el plan candado, una estrategia que busca cerrar posibles rutas de escape y facilitar la localización de los delincuentes.

¿Cómo lograron ubicar al sospechoso del robo del vehículo?

El seguimiento realizado por el sistema de cámaras de videovigilancia permitió rastrear el recorrido del vehículo robado hasta el sector de Yomasa, en la localidad de Usme.

Gracias a esa información, los uniformados interceptaron el automóvil y capturaron al presunto responsable antes de que pudiera huir.

¿Qué encontraron las autoridades durante la captura?

Durante el registro practicado al detenido, los policías hallaron:

Un arma traumática.

Un proveedor.

Munición.

Un teléfono celular que había sido robado a la víctima minutos antes.

El vehículo también fue recuperado y posteriormente entregado para los trámites correspondientes.

¿Quién es el hombre capturado?

Las autoridades informaron que el detenido tiene 29 años de edad.

Tras verificar sus antecedentes judiciales, se estableció que registra anotaciones por hurto calificado y agravado. Además, se encontraba disfrutando del beneficio de libertad condicional al momento de ser capturado.