CANAL RCN
Colombia Video

Video | Ladrón creyó que había escapado con un vehículo robado en Bogotá, pero las cámaras lo delataron

El hombre tenía antecedentes por hurto calificado y agravado y se encontraba en libertad condicional.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
07:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un presunto ladrón que creyó haber escapado después de robar un vehículo en la localidad de Rafael Uribe Uribe terminó capturado en Usme gracias al seguimiento realizado a través de cámaras de videovigilancia y a la activación de un plan candado.

Taxista entró a una barbería en Bogotá y desapareció: autoridades hallaron rastros de sangre y ADN
RELACIONADO

Taxista entró a una barbería en Bogotá y desapareció: autoridades hallaron rastros de sangre y ADN

El operativo permitió recuperar tanto el automóvil hurtado como el teléfono celular de la víctima, además de la incautación de un arma traumática con munición.

¿Cómo fue el robo del vehículo?

De acuerdo con las autoridades, el automotor fue hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Tras recibir el reporte del robo, la Policía Nacional activó de inmediato el plan candado, una estrategia que busca cerrar posibles rutas de escape y facilitar la localización de los delincuentes.

¿Cómo lograron ubicar al sospechoso del robo del vehículo?

El seguimiento realizado por el sistema de cámaras de videovigilancia permitió rastrear el recorrido del vehículo robado hasta el sector de Yomasa, en la localidad de Usme.

Impactantes imágenes | Este es el antes y después de La Guaira tras el doble terremoto en Venezuela
RELACIONADO

Impactantes imágenes | Este es el antes y después de La Guaira tras el doble terremoto en Venezuela

Gracias a esa información, los uniformados interceptaron el automóvil y capturaron al presunto responsable antes de que pudiera huir.

¿Qué encontraron las autoridades durante la captura?

Durante el registro practicado al detenido, los policías hallaron:

  • Un arma traumática.
  • Un proveedor.
  • Munición.
  • Un teléfono celular que había sido robado a la víctima minutos antes.

El vehículo también fue recuperado y posteriormente entregado para los trámites correspondientes.

¿Quién es el hombre capturado?

Las autoridades informaron que el detenido tiene 29 años de edad.

Fisioterapeuta habría deformado a sus pacientes con falsos quemadores de grasa en Medellín: esto se sabe
RELACIONADO

Fisioterapeuta habría deformado a sus pacientes con falsos quemadores de grasa en Medellín: esto se sabe

Tras verificar sus antecedentes judiciales, se estableció que registra anotaciones por hurto calificado y agravado. Además, se encontraba disfrutando del beneficio de libertad condicional al momento de ser capturado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Contraloría y Procuraduría siguen de cerca el empalme: le hicieron un llamado al Gobierno

Animales

Policías de Bogotá rescataron a perrito apuñalado en un ojo: entrará en adopción

Abelardo de la Espriella

Gobierno electo inicia el empalme con 1.300 personas distribuidas en 22 sectores

Otras Noticias

Mundial de fútbol

¡Agéndese! Estos son los partidazos de dieciseisavos que se jugarán HOY en el Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo

En la jornada de este 1 de julio se conocerán otros tres clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.

España

Más de 1.000 personas habrían muerto en España por las altas temperaturas de junio 2026

El de 2026, fue el primer semestre más caluroso desde que se lleva un registro.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de junio de 2026

Venezuela

Danny Ocean donará lo recaudado en su gira por Europa para las víctimas en Venezuela

Invima

Invima prohíbe comercialización de marca de agua con registro sanitario falso en Colombia