Más de 1.000 personas habrían muerto en España por las altas temperaturas de junio 2026

El implacable aumento de las temperaturas globales está mostrando su faceta más letal en España. Durante el mes de junio, la mortalidad vinculada a las altas temperaturas se disparó de forma alarmante, cobrando la vida de al menos 1.028 personas.

De acuerdo con los registros del Instituto de Salud Carlos III, en 2026 se llegó a duplicar con creces los 407 fallecimientos registrados durante el mismo mes, el año anterior.

El incremento en la mortandad estaría directamente relacionado con las altas temperaturas, en un momento en el que país cerró el primer semestre más caluroso, desde que se lleva un registro.

RELACIONADO Bebé muere tras ser olvidado en un auto en hospital de Marsella

El primer semestre más caluroso desde que se lleva un registro:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó que, entre enero y junio, el territorio español experimentó una anomalía térmica promedio de 1,6 °C por encima de los valores habituales.

No es un dato aislado. Por el contrario, consolida una tendencia preocupante. A través de la red social X, la Aemet advirtió que los siete primeros semestres con temperaturas más elevadas desde que inició su serie, en 1961, han ocurrido, precisamente, la última década.

En medio de este panorama de calor extremo, junio se posicionó como el segundo más cálido jamás registrado por la agencia meteorológica, quedando únicamente por detrás del récord establecido en 2025.

El mes estuvo condicionado por una intensa ola de calor de alcance continental, que dejó en el país una media térmica de 3,2 °C por encima del promedio. Los momentos de mayor asfixia se concentraron a principios de la cuarta semana del mes, cuando el lunes 22 y el martes 23 de junio se convirtieron oficialmente en las dos jornadas más calurosas vividas en España en un mes de junio desde 1950, anotando temperaturas medias de 28,17 °C y 28,08 °C, respectivamente.

¿Cómo calculó el Instituto de Salud Carlos III los decesos por calor?

Para calcular el impacto real de estas anomalías en la población, las autoridades sanitarias emplean el sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo). Esta herramienta cruza diariamente las cifras de defunciones reales con las proyecciones estadísticas históricas, integrando además las variables meteorológicas que facilita la Aemet.