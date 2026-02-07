EE. UU. impulsa negociaciones para terminar la guerra en Ucrania antes de junio

Estados Unidos busca acelerar el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia y propuso albergar una nueva ronda de conversaciones entre ambas partes la próxima semana.

Zelenski asegura que EE. UU. quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio

Así lo dio a conocer el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que Washington plantea que el conflicto concluya antes del inicio del verano boreal, en junio.

Según explicó el mandatario, la propuesta contempla que delegaciones de Kiev y Moscú se reúnan en territorio estadounidense, posiblemente en Miami, pocos días después de los recientes contactos diplomáticos celebrados en Abu Dabi con participación de representantes de los tres países.

Ucrania aceptó asistir a ese eventual encuentro, aunque Zelenski dejó claro que su gobierno no respaldará ningún acuerdo alcanzado sin la presencia directa de Kiev, especialmente en lo relacionado con cuestiones territoriales.

Rusia, que inició la invasión a gran escala en 2022, mantiene bajo control cerca del 20 % del territorio ucraniano y busca consolidar su dominio total sobre la región oriental de Donetsk.

Moscú también exige que las fuerzas ucranianas abandonen las áreas que aún controlan en esa zona, una condición que Kiev considera inaceptable, al estimar que ceder territorio solo abriría la puerta a futuras agresiones.

Como alternativa, Ucrania ha propuesto congelar el conflicto en las líneas actuales del frente, planteamiento que Rusia rechazó.

Por su parte, Estados Unidos sugiere que las áreas de Donetsk que permanezcan bajo control ucraniano se conviertan en una especie de zona económica libre sin presencia militar de ninguna de las partes. Zelenski señaló que una fórmula de ese tipo requeriría “reglas justas y fiables” para poder funcionar.

Otro punto sin acuerdo es la central nuclear de Zaporiyia, en el sur del país, que permanece ocupada por fuerzas rusas desde los primeros meses de la invasión.

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, los combates y bombardeos no se detienen. Durante las negociaciones, Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas.

Un bombardeo el sábado afectó la red eléctrica nacional, generando cortes de luz en amplias zonas del país.

Horas antes, otro ataque masivo involucró cientos de drones y decenas de misiles, de los cuales la mayoría fueron interceptados por la defensa aérea ucraniana.

Las autoridades energéticas informaron de daños significativos, en especial en subestaciones eléctricas, lo que obligó a reducir la producción en centrales nucleares y a aplicar cortes de emergencia en gran parte del territorio.

También se reportaron afectaciones severas en plantas térmicas, en lo que sería el décimo ataque de gran escala contra estas instalaciones desde octubre del año pasado.

La situación es especialmente crítica por las bajas temperaturas. En Kiev, los termómetros descendieron a varios grados bajo cero y se prevé un mayor descenso en los próximos días, lo que agrava el impacto de los cortes de electricidad y calefacción. Ante la emergencia, Ucrania solicitó apoyo energético a Polonia.

En paralelo, Zelenski recibió en Kiev a la ministra francesa de Defensa y reiteró la necesidad de reforzar la defensa aérea y la cooperación militar con los países europeos.

Estos nuevos ataques se producen poco después de un incidente en Moscú en el que resultó herido un alto funcionario de la inteligencia militar rusa. Las autoridades rusas atribuyeron el hecho a Ucrania, que no ha emitido comentarios al respecto.