CANAL RCN
Internacional

Parlamento venezolano discutirá amnistía general para opositores y chavistas

La comisión parlamentaria responsable de la ley, encabezada por el exvicepresidente Jorge Arreaza, ha sostenido reuniones con juristas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 07 de 2026
08:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsa una ley de amnistía general que será discutida el próximo martes en el Parlamento, tras asumir el poder luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Reconocida aerolínea retomará vuelos entre Colombia y Venezuela tras dos meses suspendidos: ¿desde cuándo?
RELACIONADO

Reconocida aerolínea retomará vuelos entre Colombia y Venezuela tras dos meses suspendidos: ¿desde cuándo?

El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró el sábado que la medida debe abarcar tanto a opositores como a simpatizantes del chavismo.

“Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años”, declaró Saab tras un encuentro de parlamentarios con representantes del sistema judicial en el Palacio Legislativo.

Fiscal general del régimen en Venezuela, Tarek Saab, negó la captura de Alex Saab
RELACIONADO

Fiscal general del régimen en Venezuela, Tarek Saab, negó la captura de Alex Saab

El funcionario agregó que su despacho presentó un modelo de anteproyecto y subrayó que la iniciativa busca reconciliación: “Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero, le estamos tendiendo la mano al mundo entero”.

Borradores y consultas para el proyecto final

La comisión parlamentaria responsable de la ley, encabezada por el exvicepresidente Jorge Arreaza, ha sostenido reuniones con juristas para recoger aportes y habilitó un correo electrónico, además de organizar asambleas comunitarias para recibir comentarios de la ciudadanía.

¿Quién es Álex Saab? Señalado testaferro de Maduro que volvería a enfrentar a la justicia en EE. UU.
RELACIONADO

¿Quién es Álex Saab? Señalado testaferro de Maduro que volvería a enfrentar a la justicia en EE. UU.

La prensa tuvo acceso a al menos dos borradores del texto, aunque fuentes legislativas anticiparon que habrá modificaciones antes de que llegue a la plenaria.

Arreaza destacó que el proceso avanza “por el camino de la justicia, del perdón, del reencuentro y de la paz, que es lo más importante”, al término del encuentro con representantes del sistema judicial.

Rodríguez celebra avances hacia la reconciliación

Delcy Rodríguez celebró el sábado el progreso en la discusión de la ley, que considera esencial para la paz y la reconciliación en Venezuela.

“Debe servir para la paz y la reconciliación en Venezuela”, afirmó la presidenta encargada, quien reiteró que la amnistía busca cerrar años de confrontación política y social en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Irán

Netanyahu se reunirá con Trump en Washington para abordar negociaciones con Irán

Estados Unidos

Confirmaron la muerte de una leyenda del rock alternativo a los 47 años: luto en la música

Europa

Este es el país de Europa con mayor número de trabajadores por encima de los 55 años

Otras Noticias

Cundinamarca

Municipios de Cundinamarca están en jaque durante temporada de lluvias: no hay contrato de bomberos

En medio de la temporada de lluvias, hay peligro porque sin contrato de bomberos, la respuesta a la emergencia puede ser tardía.

Jhon Arias

Hinchas de Fluminense estallaron contra Jhon Arias tras su llegada a Palmeiras: quemaron sus banderas

Rechazo extremo en Fluminense: quema de banderas contra Jhon Arias tras fichar con Palmeiras.

Viral

Reto viral terminó en muerte: influencer saltó al río Cauca y el fatal desenlace quedó grabado

Turismo

¿Viajar a Europa será más fácil o difícil? Anuncian cambios clave en la política migratoria

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS