Parlamento venezolano discutirá amnistía general para opositores y chavistas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsa una ley de amnistía general que será discutida el próximo martes en el Parlamento, tras asumir el poder luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró el sábado que la medida debe abarcar tanto a opositores como a simpatizantes del chavismo.

“Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años”, declaró Saab tras un encuentro de parlamentarios con representantes del sistema judicial en el Palacio Legislativo.

El funcionario agregó que su despacho presentó un modelo de anteproyecto y subrayó que la iniciativa busca reconciliación: “Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero, le estamos tendiendo la mano al mundo entero”.

Borradores y consultas para el proyecto final

La comisión parlamentaria responsable de la ley, encabezada por el exvicepresidente Jorge Arreaza, ha sostenido reuniones con juristas para recoger aportes y habilitó un correo electrónico, además de organizar asambleas comunitarias para recibir comentarios de la ciudadanía.

La prensa tuvo acceso a al menos dos borradores del texto, aunque fuentes legislativas anticiparon que habrá modificaciones antes de que llegue a la plenaria.

Arreaza destacó que el proceso avanza “por el camino de la justicia, del perdón, del reencuentro y de la paz, que es lo más importante”, al término del encuentro con representantes del sistema judicial.

Rodríguez celebra avances hacia la reconciliación

Delcy Rodríguez celebró el sábado el progreso en la discusión de la ley, que considera esencial para la paz y la reconciliación en Venezuela.

“Debe servir para la paz y la reconciliación en Venezuela”, afirmó la presidenta encargada, quien reiteró que la amnistía busca cerrar años de confrontación política y social en el país.