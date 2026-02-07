Netanyahu se reunirá con Trump en Washington para abordar negociaciones con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará el miércoles a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de discutir las negociaciones en curso con Irán, informaron este sábado sus servicios oficiales.

Según el comunicado, Netanyahu considera que cualquier acuerdo debe contemplar la limitación de los misiles balísticos y el congelamiento del apoyo al eje iraní, en referencia a los grupos armados aliados de Teherán en la región.

Por su parte, Trump anunció que Estados Unidos e Irán tienen prevista una nueva ronda de conversaciones a comienzos de la próxima semana, tras las discusiones celebradas el viernes en Omán.

Washington refuerza su presencia militar mientras avanza el diálogo con Irán

El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, visitó este sábado el portaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en un gesto que combina respaldo militar con el proceso diplomático en curso entre Washington y Teherán. La visita se produce en momentos en que ambas partes buscan un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

“Hoy, el almirante Brad Cooper, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Central de Estados Unidos, Jared Kushner y yo nos reunimos con los valientes marineros e infantes de Marina a bordo del Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Ala Aérea Embarcada 9, quienes nos mantienen a salvo y respaldan el mensaje del presidente Trump de paz a través de la fuerza”, escribió Witkoff en redes sociales.

Omán, escenario de un “buen comienzo” en las negociaciones

En paralelo, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró que espera continuar las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo nuclear “tranquilizador”. Sin embargo, reiteró las líneas rojas de Teherán y advirtió que su país responderá con represalias en caso de un ataque militar norteamericano.

Las conversaciones celebradas el viernes en Omán marcaron la primera ronda de contactos indirectos desde el ataque estadounidense del 22 de junio contra tres instalaciones nucleares iraníes, acción que se sumó a la guerra de 12 días desatada por Israel contra la República Islámica. Araqchi calificó el encuentro como “un buen comienzo”, mientras Trump lo describió como “muy bueno”.

El portaviones Abraham Lincoln había llegado a Medio Oriente en enero, en medio de la escalada de amenazas de Trump contra Irán tras la represión sangrienta de las protestas antirrégimen. Su presencia en la región refuerza el mensaje de Washington de que la diplomacia se sostiene bajo el paraguas de la fuerza militar.