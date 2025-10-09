CANAL RCN
Internacional

Revelan el video del momento exacto del brutal ataque contra Iryna Zarutska en tren de Estados Unidos

Imágenes impactantes del ataque contra la refugiada ucraniana en suelo americano.

Foto: Captura Redes sociales

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
03:56 p. m.
Imágenes impactantes son las que se han conocido en las últimas horas sobre el ataque Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, que fue asesinada en un tren en Charlotte, Estados Unidos.

La grabación, tildadas como "escalofriantes" por las autoridades, revelan la brutalidad de un ataque aleatorio por parte de DeCarlos Brown Jr. , señalado y capturado por las autoridades tras este violento ataque.

RELACIONADO

DeCarlos Brown Jr., el hombre que acabó brutalmente con la vida de Iryna Zarutska: ¿Quién es?

El trágico suceso ocurrió el 22 de agosto de 2025, poco antes de las 10:00 p.m., en la estación East/West Boulevard de la Línea Azul del Lynx, el sistema de tren ligero de Charlotte.

Video del brutal ataque sobre Iryna Zarutska

Según el informe policial y los detalles revelados por el video, Iryna Zarutska, quien había llegado a EE. UU. en 2022 huyendo de la invasión rusa en su país natal, se sentó en un vagón del tren sin saber que su agresor, un hombre de 34 años identificado como Decarlos Brown Jr., se encontraba sentado directamente detrás de ella.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, liberadas por el Sistema de Transporte de Charlotte (CATS), capturan la secuencia de los eventos con una claridad angustiante. El video muestra a Brown sentado detrás de Zarutska, sin interacción aparente entre ambos. De repente, sin previo aviso o provocación, Brown saca un cuchillo de su bolsillo, se levanta y ataca a la joven por la espalda, apuñalándola varias veces, al menos una en el cuello.

El ataque, que duró apenas unos segundos, es seguido por una escena de caos mientras los pasajeros aterrorizados gritan y se dispersan por el vagón.

Tras varios segundo se conmoción, Zarutska se desplomó en el suelo, mientras su atacante caminó tranquilamente por el tren, con el arma en la mano, dejando un rastro de sangre. Momentos después, salió del vagón y fue arrestado por la policía en el andén. Iryna fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

¿Quién es Decarlos Brown Jr.?

DeCarlos Brown Jr., de 34 años, enfrenta imputaciones por un acto que provocó la muerte de una persona en un sistema de transporte masivo, un delito que conlleva las máximas sanciones bajo la ley federal.

El historial judicial de DeCarlos Brown Jr. es extenso y preocupante, con 14 causas previas que incluyen robo con arma peligrosa, allanamiento y uso de armas.

A pesar de este largo historial delictivo, Brown se encontraba en libertad en el momento del ataque a Iryna Zarutska, una situación que ha generado interrogantes sobre el sistema judicial y la protección de la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que no existía vínculo alguno entre la víctima y el detenido. Esta falta de motivo aparente agrava aún más la brutalidad del crimen y deja en evidencia la vulnerabilidad de las personas ante actos de violencia sin sentido.

