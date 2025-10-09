CANAL RCN
DeCarlos Brown Jr., el hombre que acabó brutalmente con la vida de Iryna Zarutska: ¿Quién es?

Él es DeCarlos Brown Jr., el autor de la muerte de Iryna Zarutska: tiene un largo historial delictivo.

Quién es DeCarlos Brown Jr. responsable muerte de Iryna Zarutska
Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg y captura pantalla transporte público del área de Charlotte.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
02:04 p. m.
La trágica muerte de Iryna Zarutska, la joven ucraniana apuñalada en un tren de Charlotte, Carolina del Norte, sigue conmocionado a la opinión pública. Frente a este lamentable caso, la justicia estadounidense reveló el nombre y apellido del presunto responsable.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó cargos federales contra DeCarlos Brown Jr., el autor de la muerte de la joven ucraniana, un individuo con un oscuro historial delictivo que ahora enfrenta la posibilidad de la pena de muerte o cadena perpetua. La brutalidad del ataque ha generado indignación y un clamor por justicia para la víctima.

¿Quién es DeCarlos Brown Jr?

DeCarlos Brown Jr., de 34 años, enfrenta imputaciones por un acto que provocó la muerte de una persona en un sistema de transporte masivo, un delito que conlleva las máximas sanciones bajo la ley federal.

"Este brutal ataque a una mujer inocente que solo intentaba llegar a su destino es un ataque al modo de vida estadounidense. Iryna merece justicia y vamos a asegurarnos de que ella y su familia la reciban", afirmó Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

La contundencia de las declaraciones de Ferguson reflejó la gravedad del crimen y el compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos.

El historial delictivo de DeCarlos Brown Jr.

El historial judicial de DeCarlos Brown Jr. es extenso y preocupante, con 14 causas previas que incluyen robo con arma peligrosa, allanamiento y uso de armas.

A pesar de este largo historial delictivo, Brown se encontraba en libertad en el momento del ataque a Iryna Zarutska, una situación que ha generado interrogantes sobre el sistema judicial y la protección de la ciudadanía.

Los registros muestran que el acusado había permanecido en prisión hasta 2020 y luego estuvo en libertad condicional hasta 2021, enfrentando más recientemente cargos por amenazas y uso indebido del sistema 911.

Las autoridades señalaron que no existía vínculo alguno entre la víctima y el detenido. Esta falta de motivo aparente agrava aún más la brutalidad del crimen y deja en evidencia la vulnerabilidad de las personas ante actos de violencia sin sentido.

