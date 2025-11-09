Video | Se reporta tiroteo en la Universidad de Massachusetts, en Boston

La policía del estado de Massachusetts confirmó un incidente cerca de la UMass Boston, al parecer por la presencia de un tirador.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre armado rondaba las inmediaciones del edificio East Hall, por lo que los estudiantes tuvieron que ser evacuados.

A través de su cuenta de X, la Universidad de Massachusetts pidió evitar esta zona del campus, debido a una seria amenaza para la seguridad pública.

La institución también anunció que las clases fueron canceladas, al igual que todas las actividades académicas, mientras avanza la investigación de las autoridades.

Videos del tiroteo en Universidad de Massachusetts

A través de redes sociales se han conocido videos del momento de pánico que vivieron los estudiantes de la UMass, luego de que se levantara la alerta por un posible tirador.

Noticia en desarrollo. Espere más información...