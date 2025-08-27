CANAL RCN
Internacional Video

Tiroteo en escuela de Minneapolis, Estados Unidos, deja dos niños muertos y varios heridos

Los hechos ocurrieron este 27 de agosto en Minnesota, durante una ceremonia que se celebraba en la iglesia de la escuela católica de la Anunciación.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
12:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una vez más, la violencia golpea una escuela de Estados Unidos. Esta vez, el ataque se registró en Minneapolis, Minnesota, cuando un joven de unos 20 años, vestido de negro y armado con un rifle, una pistola y una escopeta, abrió fuego en la iglesia de la escuela católica de la Anunciación.

La Policía confirmó que en el hecho, dos niños fueron asesinados y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores.

Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos
RELACIONADO

Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos

El hombre armado "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

¿Qué se sabe del tiroteo en Minneapolis?

El tiroteo ocurrió a la altura de las 8:30 de la mañana, cuando los niños celebraban la primera semana del año escolar.

Los heridos, la mayoría menores de edad, fueron trasladados al hospital de inmediato.

El alcalde de Minneapolis condenó este acto violento; y el presidente Donald Trump calificó de "terrible" la situación a través de su cuenta Truth Social. Además, pidió oración por las familias y las víctimas.

Tiroteo en tienda departamental deja un saldo de tres muertos en Austin, Texas
RELACIONADO

Tiroteo en tienda departamental deja un saldo de tres muertos en Austin, Texas

A esta escuela privada acuden unos 395 alumnos y está ubicada en una zona residencial de la ciudad.

Estado de salud de los menores heridos

De acuerdo con el centro hospitalario que atiende a las víctimas, los menores heridos tienen entre 6 y 14 años.

Además, se presume que el atacante disparó con el rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos.

El atacante se quitó la vida luego del tiroteo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en el cine: falleció una de las grandes leyendas internacionales a los 79 años

Inteligencia Artificial

Adolescente se quitó la vida y sus padres acusan a ChatGPT de darle instrucciones

Nueva York

Colombiana en Nueva York sufrió quemaduras en 80% de su cuerpo durante show con fuego en un bar

Otras Noticias

Canal RCN

Resultados ComScore junio 2025: RCN Medios alcanza 23 millones de usuarios únicos

RCN Medios continúa consolidándose como uno de los principales referentes digitales en Colombia.

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?

El parásito que se alimenta de tejido vivo ha causado consternación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Ciclismo

Nuevo líder y revolcón en la general de Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

Shakira

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto