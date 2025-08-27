Tiroteo en escuela de Minneapolis, Estados Unidos, deja dos niños muertos y varios heridos

Una vez más, la violencia golpea una escuela de Estados Unidos. Esta vez, el ataque se registró en Minneapolis, Minnesota, cuando un joven de unos 20 años, vestido de negro y armado con un rifle, una pistola y una escopeta, abrió fuego en la iglesia de la escuela católica de la Anunciación.

La Policía confirmó que en el hecho, dos niños fueron asesinados y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores.

El hombre armado "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

¿Qué se sabe del tiroteo en Minneapolis?

El tiroteo ocurrió a la altura de las 8:30 de la mañana, cuando los niños celebraban la primera semana del año escolar.

Los heridos, la mayoría menores de edad, fueron trasladados al hospital de inmediato.

El alcalde de Minneapolis condenó este acto violento; y el presidente Donald Trump calificó de "terrible" la situación a través de su cuenta Truth Social. Además, pidió oración por las familias y las víctimas.

A esta escuela privada acuden unos 395 alumnos y está ubicada en una zona residencial de la ciudad.

Estado de salud de los menores heridos

De acuerdo con el centro hospitalario que atiende a las víctimas, los menores heridos tienen entre 6 y 14 años.

Además, se presume que el atacante disparó con el rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos.

El atacante se quitó la vida luego del tiroteo.