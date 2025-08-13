Se conoce la identidad de las tres víctimas de un tiroteo en supermercado de Texas: menor de cuatro años encabeza la lista

Se conocen más detalles sobre el tiroteo registrado en la zona de parqueaderos de un supermercado de la cadena Target, en Austin, Texas, el pasado lunes, 11 de agosto.

Un vocero de la Policía de Austin dijo a la prensa que “cuando los oficiales llegaron, encontraron al empleado de Target Héctor Martínez Machuca, de 24 años, con heridas de bala. Fue trasladado a un hospital, pero más tarde fue declarado muerto”.

El atacante fue identificado como Ethan Nieneker, de 32 años, y aunque sus motivaciones siguen siendo materia de investigación, se baraja que un altercado pudo ser el detonante del tiroteo.

En su intento de huida, Nieneker hurtó dos vehículos y asesinó a otras dos personas:

El departamento de Policía de Austin reveló que, tan pronto como disparó contra Martínez, “(el atacante) se acercó al vehículo de la familia Chow y disparó y mató al señor Adam Chow, de 65 años, y a su nieta Astrid Fung, de 4 años, antes de golpear a la señora Chow y robar su Toyota gris”.

Huyó de la escena causando un choque múltiple y por los daños generados al vehículo de los Chow se vio obligado a hurtar un segundo vehículo con el que se alejó unos 32 kilómetros (20 millas) del lugar del crimen.

La llamada al sistema de emergencias reportando un hombre desnudo ayudó en su captura:

Más tarde ese día, habitantes de Austin reportaron a un hombre desnudo y fue entonces cuando las autoridades lograron detener a Nieneker que tuvo que ser reducido por las autoridades:

“Él ignoró las ordenes de los oficiales, entonces, se le aplicó una descarga eléctrica con un taser (arma de electrochoques) y fue puesto bajo custodia a las 3:06 de la tarde”.

Según la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, se supo "que el atacante tiene un prontuario de delitos y algunas detenciones", por líos anteriores con la justicia; lo que acentúa el llamado ciudadano a aplicarle una pena ejemplar.