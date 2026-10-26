Nuevo fuerte sismo se registró en el mundo: atención al reporte

Las entidades que monitorean los sismos a nivel mundial confirmaron un nuevo fuerte movimiento telúrico en Vanuatu, el país de Oceanía.

Este temblor se presentó cuando en Colombia eran las 7:13 de la mañana de este 26 de octubre de 2026, pero en Vanuatu las 11:13 de la noche.

La magnitud sobrepasó los 5.0 y la profundidad fue superficial. ¿Qué han dicho las autoridades después de este movimiento telúrico? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Vanuatu hoy 26 de octubre de 2026

11:13 p.m. de Vanuatu / 7:13 a.m. de Colombia.

Epicentro: mar del Coral, 130 km al suroeste de Tegua, Torba, Vanuatu.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos al epicentro: a 206 kilómetros de Port-Olry, a 210 de Solo, a 214 de Puerto de Cerdos, a 249 de Luganville y a 312 de Norsup.

¿Cuáles son las réplicas que se han detectado y están relacionadas con el fuerte sismo en Vanuatu?

Luego del temblor de 5.2, las autoridades sísmicas han detectado otros dos movimientos telúricos que han tenido una magnitud similar en Vanuatu.

La primera réplica fue a las 12:22 de la madrugada del 27 de octubre en Vanuatu; tuvo una magnitud de 4.9 y una profundidad superficial de 10 kilómetros.

Mientras tanto, el segundo se registró a las 7:30 de la mañana del 27 de octubre en Vanuatu; tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad superficial de 10 kilómetros.

¿Qué han revelado las autoridades de Vanuatu tras este fuerte sismo?

En primer lugar, las autoridades de Vanuatu han explicado que, debido a que el epicentro fue en el mar del Coral y estuvo lejos de zonas urbanas densas, no hubo daños materiales, heridos ni víctimas.

Además, se descartó el riesgo de que exista un tsunami y se precisó que estos movimientos telúricos hacen parte del reajuste tectónico que se está presentando en ese lugar tras el último terremoto de 6.9.