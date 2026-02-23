Suspenden partidos en México: el Mundial, en vilo por ola de violencia

El Mundial de 2026, que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, enfrenta horas de incertidumbre tras una escalada de violencia que ha encendido las alarmas a nivel internacional. La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una reacción violenta en distintas zonas del país que ya tiene repercusiones directas en el fútbol profesional.

Oseguera, de 59 años, figuraba entre los criminales más buscados tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses, que ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Su abatimiento provocó bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en varios puntos, especialmente en el estado de Jalisco, uno de los epicentros operativos de la organización criminal.

El impacto inmediato en el fútbol mexicano

La situación obligó a la suspensión de varios compromisos oficiales este fin de semana. La Liga MX confirmó el aplazamiento del partido entre Querétaro y Juárez, correspondiente a la primera división, ante los hechos violentos registrados tras conocerse la muerte del capo. La medida fue adoptada como prevención para proteger a futbolistas, cuerpos técnicos, personal logístico y aficionados.

La decisión no se limitó al torneo masculino. La Liga MX Femenil también suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron de Zapopan. De igual manera, la Liga de Expansión MX aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala en el estadio Gregorio “Tepa” Gómez, ambos escenarios ubicados en el estado de Jalisco.

Estas determinaciones reflejan la magnitud de la crisis y el nivel de alerta que atraviesa el país en medio de un panorama complejo y cambiante.

Guadalajara, foco de preocupación mundialista

La ciudad de Guadalajara, una de las sedes confirmadas para el Mundial 2026, es hoy uno de los puntos más sensibles. Allí están programados varios encuentros de la fase de grupos, entre ellos el compromiso de la selección Colombia en la segunda jornada. Las imágenes que circulan muestran vehículos incinerados y hombres fuertemente armados en distintos sectores, escenas que inevitablemente generan preocupación en la comunidad internacional.

Aunque las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad del evento, la coyuntura obliga a reforzar los protocolos y revisar planes logísticos. El fútbol, que suele presentarse como una fiesta global, no es ajeno a la realidad social y política de los países anfitriones. A poco más de un año de la cita orbital, la estabilidad en las sedes mexicanas se convierte en un tema prioritario para los organizadores y para la FIFA, que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos.

El desafío ahora no solo es deportivo, sino institucional: garantizar que la Copa del Mundo se dispute en un entorno seguro, en medio de una coyuntura que mantiene al país en máxima tensión.