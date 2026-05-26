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México coordina medidas con EE.UU. y Canadá para prevenir ébola durante el Mundial

Las autoridades mexicanas subrayaron que las medidas buscan garantizar la seguridad de jugadores, turistas y residentes.

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Noticias RCN

AFP

mayo 26 de 2026
10:22 a. m.
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El gobierno mexicano anunció este martes que trabaja junto a Estados Unidos y Canadá en la implementación de protocolos sanitarios para prevenir contagios de ébola durante el Mundial de fútbol de Norteamérica. La alerta surge porque la selección de la República Democrática del Congo, país golpeado por una epidemia de este virus mortal, disputará partidos en territorio estadounidense y mexicano.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el lunes que la epidemia en el Congo es “extremadamente grave y difícil” y amenaza con expandirse a una decena de países africanos. Según sus cifras, el brote ha causado 220 muertes, diez de ellas confirmadas, y más de 900 casos sospechosos. Uganda también reporta siete contagios confirmados.

Protocolos de aislamiento y vigilancia epidemiológica

 

“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo”, afirmó David Kershenobich, secretario de Salud mexicano, durante la conferencia presidencial. El funcionario detalló que se contemplan medidas de aislamiento y un seguimiento estrecho por parte de las autoridades de salud y turismo.

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La semana pasada, Estados Unidos anunció que la selección congoleña deberá permanecer aislada durante 21 días antes de ingresar al país, donde debutará el 17 de junio frente a Portugal en Houston. Posteriormente, el equipo africano enfrentará a Colombia en Guadalajara, ciudad que espera parte de los más de cinco millones de turistas previstos durante el torneo.

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Un brote sin vacuna ni tratamiento

El último partido de la República Democrática del Congo será el 27 de junio en Atlanta contra Uzbekistán, mientras mantiene su campamento base en Houston.

La OMS confirmó que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico. El virus se transmite a través de fluidos corporales y representa un desafío sanitario para los países sede del Mundial.

Las autoridades mexicanas subrayaron que las medidas buscan garantizar la seguridad de jugadores, turistas y residentes, en un evento que movilizará millones de personas en la región.

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