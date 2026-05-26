EE.UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro: estos serían los nuevos cargos, según CBS News

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, según reveló CBS News citando fuentes cercanas al caso.

La información conocida hasta ahora indica que la nueva investigación fue abierta formalmente alrededor de marzo y está siendo supervisada por Michael Berger, fiscal de Miami especializado en casos penales internacionales. En el proceso también participarían agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

¿Cuáles serían los nuevos cargos contra Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Según las fuentes citadas por CBS News, la nueva línea investigativa estaría enfocada en posibles delitos financieros internacionales y conspiración para lavado de dinero.

El caso también toma relevancia por la situación judicial de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro. Saab fue deportado a Estados Unidos y enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta conspiración de lavado de dinero vinculada a un programa público de asistencia alimentaria venezolano.

Las nuevas acusaciones podrían aumentar una eventual condena contra Maduro, quien ya enfrenta otros procesos penales en Estados Unidos. El mandatario venezolano se declaró “no culpable” dos días después de haber sido capturado en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos.

¿Qué otros procesos judiciales enfrenta Maduro actualmente?

Maduro ya enfrentaba acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

CBS News también señaló que en la nueva investigación participa la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), lo que refuerza el componente financiero del caso y la posibilidad de nuevas imputaciones relacionadas con movimientos internacionales de dinero.

La próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York quedó programada para el 30 de junio de 2026. En paralelo, Alex Saab deberá comparecer el 24 de junio en Miami, en medio del avance de las investigaciones federales.