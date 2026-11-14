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Murió integrante del equipo de trabajo de importante banda de música en grave accidente de moto

El accidente ocurrió el pasado jueves 12 de noviembre. ¿Qué se sabe hasta el momento?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 14 de 2026
08:50 a. m.
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En una reconocida banda musical de cuarteto de Argentina hay un profundo luto.

Desakta2, la agrupación que se formó en Córdoba, informó que uno de los integrantes de su equipo de trabajo falleció en un trágico accidente de moto.

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Se trata de Nahuel Agustín Díaz, que tenía 22 años, era miembro del equipo técnico y había trabajado con los artistas Ulises Bueno y Valentina Márquez.

¿Qué se sabe del accidente de moto en el que murió Nahuel Agustín Díaz, integrante del equipo de trabajo de Desakta2?

De acuerdo con las autoridades de Córdoba, Argentina, el accidente ocurrió el jueves 12 de noviembre, en el barrio Autódromo.

Nahuel Agustín Díaz iba circulando en una moto por el cruce entre las calles José Ramonda y Julio Tristany, pero perdió el control, cayó a la vía y falleció casi que de inmediato a raíz del fuerte impacto.

En medio de ese trágico desenlace, las autoridades continúan inspeccionando las cámaras de seguridad y hablando con los testigos para determinar la causa exacta del accidente.

Este fue el comunicado de Desakta2 tras la muerte de Nahuel Agustín Díaz, integrante de su equipo de trabajo

La agrupación Desakta2 lamentó la muerte de Nahuel Agustín Díaz, el miembro de su equipo técnico, y suspendió una de sus presentaciones.

"Con profundo dolor, informamos que el espectáculo previsto para esta noche queda suspendido debido al fallecimiento de un integrante de nuestro equipo de trabajo", expresaron.

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"En este momento de inmensa tristeza, acompañamos a su familia y compañeros, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Agradecemos la comprensión y el respeto de todos en este difícil momento", añadieron.

Mientras tanto, Ulises Bueno manifestó que se encuentra en shock.

"Hermanito querido, todavía estoy en shock. No puedo creer que te hayas ido teniendo todo por delante. Te voy a extrañar, fuiste muy importante para mí. Acá vamos a estar acompañando a tu familia en este terrible dolor", indicó.

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