Alto funcionario del régimen de Maduro asegura que aumentaron los vuelos de inteligencia de EE. UU.

El funcionario aseguró que Estados Unidos triplicó la presencia de aviones espías hacia Venezuela.

septiembre 15 de 2025
12:15 p. m.
El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, aseguró que desde que inició septiembre, se intensificaron los vuelos de inteligencia de Estados Unidos.

Padrino sostuvo que el país norteamericano triplicó el despliegue de aviones. A esto hay que sumarle el envío de buques hacia las aguas del Caribe que conectan con Venezuela.

Ministro asegura que Estados Unidos triplicó los vuelos

“Ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”, declaró el ministro durante un discurso emitido por el canal VTV.

El alto funcionario del régimen indicó que, por ejemplo, en la noche del sábado 13 de septiembre, se detectó el sobrevuelo de aviones tanqueros encargados de darle combustible a los aviones espías RC-135.

Los RC-135 pueden adaptarse a misiones especiales y tiene algunas variantes. Mide 41.50 metros, cuenta con una altura de 12.70 metros y un rango de 4.900 millas náuticas.

El presidente Donald Trump volvió a referirse a la tensión con Venezuela: “Muchos miembros del Tren de Aragua intentan venir, pero los detenemos con éxito en la frontera”.

Trump acusó a Maduro de seguir enviando droga y terroristas del Tren de Aragua. Además, destacó la seguridad de Estados Unidos; pero enfatizó en que no les está gustando lo que Venezuela les está enviado (drogas y pandilleros).

Paralelamente, el exsecretario adjunto para el financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro, Marshall Billingslea, publicó en X imágenes e información de lo que sería el búnker de Maduro.

El búnker estaría ubicado debajo de la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar en La Guaira. Estaría compuesto con más de cinco niveles subterráneos, a 40 metros de profundidad, gimnasio, refrigeración y cocina para 150 personas durante cuatro semanas y oxígeno disponible para 25 días. Además, tendría seguridad cubana y una conexión con el hangar presidencial.

