Nicolás Maduro explotó tras goleada de Colombia a Venezuela: hizo dura exigencia

Tras la goleada de Colombia a Venezuela, Nicolás Maduro reaccionó con dureza y exigió medidas drásticas en la Vinotinto, pidiendo cambios inmediatos en el cuerpo técnico.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
08:58 a. m.
La goleada 6-3 de la Selección Colombia frente a Venezuela, que dejó a la Vinotinto sin opciones de llegar al repechaje rumbo al Mundial 2026, provocó un fuerte pronunciamiento desde el Palacio de Miraflores.

Y es que el presidente Nicolás Maduro reaccionó con dureza y pidió cambios inmediatos en el cuerpo técnico liderado por Fernando “Bocha” Batista, quien horas más tarde fue retirado oficialmente de su cargo por la Federación Venezolana de Fútbol.

Durante una transmisión televisada dedicada a temas de seguridad y soberanía, Maduro no ocultó su descontento y envió un mensaje directo a los dirigentes deportivos:

“Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto. Una reorganización de la estrategia, la doctrina y la línea de combate y trabajo de la Vinotinto”.

Maduro exige cambios profundos en la Vinotinto

El mandatario venezolano lamentó la eliminación, pero aseguró que el fútbol en el país vive un crecimiento histórico, pues indicó que aunque“tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y con todo el movimiento futbolero. El fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional”, expresó.

En sus palabras, se mostró como vocero del sentimiento de miles de hinchas que quedaron golpeados tras la derrota ante Colombia. Con firmeza, subrayó que es necesario “corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, nunca bajarla ante ninguna adversidad o derrota”.

Optimismo hacia el futuro

Pese al golpe deportivo, Maduro envió un mensaje de aliento y esperanza. “El día de la Vinotinto llegará y lo hará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo”, concluyó, reafirmando que el país tiene con qué competir en el escenario internacional.

Así las cosas, la salida del “Bocha” Batista marca el inicio de una nueva etapa para la Vinotinto, que ahora deberá reorganizarse de cara al próximo ciclo mundialista, con la presión de cumplir las expectativas de una afición que sueña con ver a su selección en la élite del fútbol.

