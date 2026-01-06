Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras ganar la primera vuelta

El presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia y envió un mensaje de respaldo a Abelardo de la Espriella.

¿Qué dijo Javier Milei sobre Abelardo de la Espriella?

Javier Milei felicitó al candidato colombiano a través de la red social X por su desempeño en las urnas y aseguró que los resultados reflejan un deseo de cambio por parte de los ciudadanos.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella sigue en Barranquilla tras recibir los resultados de primera vuelta

El mandatario argentino afirmó que la jornada electoral representa una oportunidad para que Colombia retome un rumbo basado en la libertad económica, la propiedad privada y el crecimiento.

La libertad avanza. Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral, escribió Milei.

Además, señaló que el avance de Abelardo de la Espriella a la segunda vuelta envía un mensaje político que trasciende las fronteras colombianas.

Milei también aprovechó para reiterar sus críticas al socialismo, una postura que ha marcado gran parte de su discurso desde que llegó a la presidencia de Argentina. En su mensaje, sostuvo que el modelo socialista ha generado efectos negativos en varios países de América Latina y aseguró que Colombia tiene la posibilidad de tomar un camino diferente.

Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años, mencionó el argentino.

¿Cómo quedó la carrera presidencial en Colombia?

La elección presidencial dejó una de las disputas más cerradas de los últimos años. Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,73 % de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40,91 %, una diferencia que anticipa una segunda vuelta altamente competida.

El resultado abrió un nuevo escenario político en el país, con dos proyectos ideológicos opuestos que buscarán convencer a los votantes indecisos en las próximas semanas.

RELACIONADO Estas son las condiciones que impuso Iván Cepeda para el debate con Abelardo de la Espriella

La postura del presidente argentino no pasó desapercibida debido a las similitudes que algunos analistas han encontrado entre su discurso y algunas propuestas defendidas por Abelardo de la Espriella durante la campaña.

Con la segunda vuelta en el horizonte, las declaraciones de líderes internacionales podrían seguir marcando el debate político. Mientras tanto, los candidatos se preparan para una nueva etapa electoral que definirá quién ocupará la Casa de Nariño en los próximos años.