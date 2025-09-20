Dolor en el periodismo y la radio: murió icónico relator de fútbol

Argentina se encuentra de luto debido a que uno de sus relatores de fútbol más icónicos falleció a sus 68 años.

Walter Saavedra, que era conocido como el 'poeta del gol' y fue catalogado como una de las mejores voces en la historia de la radio deportiva, murió el pasado 18 de septiembre de 2025.

El oriundo de Mar del Plata cubrió cinco Mundiales de fútbol, iniciando por el que se realizó en Estados Unidos y terminando con el de Brasil 2014.

Además, también relató peleas de boxeo e, incluso, por su tono de voz excepcional, su elocuencia y creatividad, fue el conductor de varios programas.

La familia de Walter Saavedra confirmó la muerte del reconocido relator del fútbol de Argentina

A través de las redes sociales de Walter Saavedra, el histórico relator, sus seres queridos informaron su deceso y permitieron que sus amigos y seguidores dejaran mensajes de condolencias.

"Lamentamos informarles que hoy, a la madrugada (el 18 de septiembre), falleció Walter Saavedra. Dejamos este posteo abierto para que sus amigos, seguidores y oyentes puedan expresarse y recordarlo", comenzó escribiendo la familia.

"Sus redes sociales también quedarán activas con sus textos, relatos, poemas y publicaciones para que puedan recordarlo como a él le hubiera gustado, con un grito de gol", complementaron.

Equipos de fútbol de Argentina lamentaron la muerte de Walter Saavedra, el icónico relator

Después de que se confirmó la muerte de Walter Saavedra, el Club Atlético Unión y el Club Atlético Colón se solidarizaron con sus seres queridos.

"El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento", escribió el 'tatengue'.

"El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, el inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en el aire radiofónico de nuestra ciudad. Nuestras condolencias y acompañamiento a todos sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos", puntualizó el 'sabalero'.