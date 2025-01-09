Alarmante: reconocida cantante recibió amenazas de muerte

El pasado domingo 31 de agosto de 2025, Yeri Mua, la reconocida cantante, influencer y empresaria mexicana, alertó en sus redes sociales que recibió amenazas de muerte.

La intérprete de 'Ojitos chiquititos' afirmó que tuvo un desacuerdo con Víctor Ordóñez, el famoso streamer que en Internet es reconocido como Lonche, y que algunos seguidores comenzaron a intimidarla con mensajes en los que, incluso, han mostrado armas.

En medio de esa coyuntura, Yeri Mua reconoció que se encuentra en shock y que los internautas no solo han emitido pronunciamientos en contra de ella, sino que también de su familia.

Así fue como Yeri Mua, la reconocida cantante de México, reveló las amenazas de muerte en su contra

Yeri Mua, a través de su cuenta de Instagram, mostró varias de las publicaciones en las que la amenazan de muerte y explicó cómo se encuentra afrontando la situación.

"Quiero decirles que sí me encuentro impactada y que hago responsable a Lonche y sus fanáticos, que se hacen llamar los F.E.S., por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí. Por si no lo saben, en México es ilegal poner mantas amenazando a personas de muerte", comenzó diciendo Yeri Mua en un video.

"Obviamente, ahorita mismo voy a empezar a llamar a mis abogados porque esto ya atravesó niveles de violencia. Miedo no tengo porque no le debo nada a nadie, pero si yo lo expuse es porque se estaba metiendo conmigo", añadió.

Mientras tanto, Lonche, el streamer mexicano que tiene ciudadanía americana, enfatizó que no ha emitido ninguna amenaza en contra de Yeri Mua y que no es responsable de los mensajes que emitan sus fanáticos.

Adicionalmente, detalló que, en caso de que considere que se están presentando calumnias, también acudirá a las instancias legales, pero en Estados Unidos.

¿Por qué comenzaron los desacuerdos entre Yeri Mua y Lonche?

En los últimos días, Yeri Mua, la reconocida cantante mexicana, manifestó que, presuntamente, Lonche habría sido infiel.

En consecuencia, hubo una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y varios internautas comenzaron a emitir mensajes a favor y en contra de ambas personalidades.