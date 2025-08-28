Reconocido cantante reveló que su papá murió: sus palabras fueron desgarradoras

Un reconocido cantante oriundo de Othello, Washington, Estados Unidos, se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

El artista, en diálogo con los medios de comunicación, reveló que se encuentra de luto por la muerte inesperada de su padre.

Se trata de Irvin Salinas, que es reconocido en la industria musical como Pee Wee e hizo parte de las agrupaciones Kumbia Kings y Kumbia All Starz, con éxitos como 'Fuego', 'Muero por ti' y 'Se fue mi amor'.

Pee Wee, el reconocido cantante de Estados Unidos, reveló cuál fue la causa de la muerte de su padre

En un diálogo reciente que Pee Wee tuvo con los medios de comunicación durante una aparición pública, manifestó que él fue el que encontró sin vida a Horacio Salinas, su padre, y que le ha sido muy difícil sobreponerse a ese golpe de la vida.

"La verdad es que he vivido momentos muy complicados durante estas últimas semanas, ha sido muy difícil esta pérdida para mí. Yo fui el que me lo encontré en su casa sin vida", comenzó expresando Pee Wee.

"Sus pulmones colapsaron y me lo encontré así", agregó el artista completamente conmovido.

Pee Wee, el cantante estadounidense, fue arrestado en agosto de 2025

En medio del duelo por la muerte de su padre, Pee Wee fue arrestado a inicios de agosto por ir conduciendo con exceso de velocidad en Texas y, aparentemente, estar alcoholizado.

El artista, en su conversación con los medios de comunicación, también habló de ese tema, reconoció que se equivocó, pero que ya está buscando ayuda profesional para poder tratar su duelo y no tomar más malas decisiones.

Es así como, tras sus declaraciones, sus seguidores se han solidarizado con él, le han deseado mucha fortaleza y le han hecho saber que ahora tiene un ángel en el cielo que lo está cuidando segundo a segundo.