CANAL RCN
Internacional

Reconocido cantante reveló que su papá murió: sus palabras fueron desgarradoras

El cantante, en diálogo con los medios de comunicación, detalló cuál fue la causa del deceso de su padre.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
03:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un reconocido cantante oriundo de Othello, Washington, Estados Unidos, se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

El artista, en diálogo con los medios de comunicación, reveló que se encuentra de luto por la muerte inesperada de su padre.

Atención| Murió reconocido cantante y estrella en la historia del pop: ya se había desmayado en un concierto
RELACIONADO

Atención| Murió reconocido cantante y estrella en la historia del pop: ya se había desmayado en un concierto

Se trata de Irvin Salinas, que es reconocido en la industria musical como Pee Wee e hizo parte de las agrupaciones Kumbia Kings y Kumbia All Starz, con éxitos como 'Fuego', 'Muero por ti' y 'Se fue mi amor'.

Pee Wee, el reconocido cantante de Estados Unidos, reveló cuál fue la causa de la muerte de su padre

En un diálogo reciente que Pee Wee tuvo con los medios de comunicación durante una aparición pública, manifestó que él fue el que encontró sin vida a Horacio Salinas, su padre, y que le ha sido muy difícil sobreponerse a ese golpe de la vida.

"La verdad es que he vivido momentos muy complicados durante estas últimas semanas, ha sido muy difícil esta pérdida para mí. Yo fui el que me lo encontré en su casa sin vida", comenzó expresando Pee Wee.

"Sus pulmones colapsaron y me lo encontré así", agregó el artista completamente conmovido.

Pee Wee, el cantante estadounidense, fue arrestado en agosto de 2025

En medio del duelo por la muerte de su padre, Pee Wee fue arrestado a inicios de agosto por ir conduciendo con exceso de velocidad en Texas y, aparentemente, estar alcoholizado.

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial
RELACIONADO

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial

El artista, en su conversación con los medios de comunicación, también habló de ese tema, reconoció que se equivocó, pero que ya está buscando ayuda profesional para poder tratar su duelo y no tomar más malas decisiones.

Es así como, tras sus declaraciones, sus seguidores se han solidarizado con él, le han deseado mucha fortaleza y le han hecho saber que ahora tiene un ángel en el cielo que lo está cuidando segundo a segundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo

Brasil

Hombre abandonó a su cachorro en un aeropuerto de Brasil por restricciones de la aerolínea

Estados Unidos

Sombríos hallazgos en el diario de la mujer transgénero que mató a dos niños en iglesia de EE. UU.

Otras Noticias

Congreso de la República

Estos son los bienes y servicios que aumentarían de precio con la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Se rumora que los impuestos al tabaco y el licor, al consumo, al carbono y al patrimonio aumentarían, de aprobarse el articulado.

Egan Bernal

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

El pedalista Egan Bernal ilusionó a los aficionados colombianos al término de la etapa 6 de la Vuelta a España.

Redes sociales

¿Qué hay detrás de las cicatrices con las que apareció La Liendra? Dani Duke habría contado la verdad

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol de hoy 28 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes