Reconocida influencer fue asesinada junto a toda su familia: esto es lo que han dicho las autoridades

En los últimos días, se dio a conocer una trágica noticia en México, exactamente en Guadalajara.

Esmeralda Ferrer, la reconocida influencer que en redes sociales era conocida como Esmeralda FG, fue hallada muerta junto a su esposo Roberto Carlo Gil, que tenía 36 años, y sus hijos Regina y Gael, que tenían 7 y 13, respectivamente.

Todos los integrantes de la familia fueron encontrados con impactos de bala y, de acuerdo a lo que han informado las autoridades, estos asesinatos ocurrieron el pasado 22 de agosto de 2025.

¿En dónde se encontró a Esmeralda Ferrer, la reconocida influencer que fue asesinada junto a toda su familia?

Los investigadores llegaron al lugar de los hechos luego de que un grupo de personas reportaron que estaba saliendo un olor fétido desde una camioneta y pidieron que la Policía de México llegara para inspeccionarla.

En ese sentido, apenas las autoridades abrieron el vehículo de alta gama, se encontraron con la escena del crimen y comenzaron de inmediato a recopilar las pruebas que les permitan esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió.

Por ahora, de acuerdo con lo que han revelado los investigadores, el último lugar en el que habría estado la camioneta sería en un taller de Guadalajara. En consecuencia, se pedirán testimonios en ese recinto.

¿Cuál es la primera hipótesis del asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer y toda su familia?

Las autoridades han tenido muy en cuenta que Roberto Carlo Gil, el esposo de la influencer mexicana Esmeralda Ferrer, se desempeñaba como comerciante. Es así como buscan esclarecer si esa labor tuvo alguna relación con el crimen.

No obstante, en este momento no se descarta ninguna hipótesis y, por ende, las investigaciones continúan en marcha.