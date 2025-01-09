CANAL RCN
Internacional Video

Reconocida influencer fue asesinada junto a toda su familia: esto es lo que han dicho las autoridades

Todos los integrantes de la familia tenían heridas de bala y fueron encontrados al interior de una camioneta.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, se dio a conocer una trágica noticia en México, exactamente en Guadalajara.

Esmeralda Ferrer, la reconocida influencer que en redes sociales era conocida como Esmeralda FG, fue hallada muerta junto a su esposo Roberto Carlo Gil, que tenía 36 años, y sus hijos Regina y Gael, que tenían 7 y 13, respectivamente.

Famosa influencer rompe el silencio y asume la responsabilidad por la muerte de su hijo de 3 años
RELACIONADO

Famosa influencer rompe el silencio y asume la responsabilidad por la muerte de su hijo de 3 años

Todos los integrantes de la familia fueron encontrados con impactos de bala y, de acuerdo a lo que han informado las autoridades, estos asesinatos ocurrieron el pasado 22 de agosto de 2025.

¿En dónde se encontró a Esmeralda Ferrer, la reconocida influencer que fue asesinada junto a toda su familia?

Los investigadores llegaron al lugar de los hechos luego de que un grupo de personas reportaron que estaba saliendo un olor fétido desde una camioneta y pidieron que la Policía de México llegara para inspeccionarla.

En ese sentido, apenas las autoridades abrieron el vehículo de alta gama, se encontraron con la escena del crimen y comenzaron de inmediato a recopilar las pruebas que les permitan esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió.

Por ahora, de acuerdo con lo que han revelado los investigadores, el último lugar en el que habría estado la camioneta sería en un taller de Guadalajara. En consecuencia, se pedirán testimonios en ese recinto.

¿Cuál es la primera hipótesis del asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer y toda su familia?

Las autoridades han tenido muy en cuenta que Roberto Carlo Gil, el esposo de la influencer mexicana Esmeralda Ferrer, se desempeñaba como comerciante. Es así como buscan esclarecer si esa labor tuvo alguna relación con el crimen.

Murió reconocido y emblemático compositor: la música está de luto
RELACIONADO

Murió reconocido y emblemático compositor: la música está de luto

No obstante, en este momento no se descarta ninguna hipótesis y, por ende, las investigaciones continúan en marcha.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Visa

País muy visitado en Sudamérica exigirá visa a más de 40 países en este mes de septiembre: conozca el listado

Afganistán

800 muertos y al menos 2.700 heridos deja potente terremoto en Afganistán

Japón

Japón y Corea del Sur vivieron el verano más cálido de su historia

Otras Noticias

Cundinamarca

Autoridades podrían tomar importante decisión sobre el colegio de Valeria Afanador

Dependiendo de las visitas que se realicen, la Gobernación de Cundinamarca podría tomar una decisión clave en el caso.

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

La candidata busca hacer historia en el certamen nacional con un mensaje de inclusión y diversidad.

Luis Suárez

Nueva polémica: Luis Suárez escupió en la cara a rival tras perder la Leagues Cup

Sena

¿No puede inscribirse a un curso del SENA? Así puede saber si está inhabilitado

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez