Oriente cubano se reconecta al sistema eléctrico tras apagón masivo

El este de Cuba, donde se ubica Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó reconectado al sistema eléctrico nacional en la madrugada de este jueves, después de un apagón provocado por una avería en la red de energía, informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Durante la madrugada, las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo fueron sincronizadas nuevamente al sistema eléctrico nacional, explicó Félix Estrada, directivo del Ministerio de Energía y Minas, en declaraciones a la televisión estatal. Sin embargo, aclaró que en esas zonas se mantienen los apagones programados debido al déficit de capacidad de generación que enfrenta el país.

La UNE detalló que el fallo se originó en la subestación Holguín 220 kV, lo que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la región oriental. La avería dejó sin servicio parcialmente a Holguín y afectó totalmente a Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Isabel, una residente de Santiago de Cuba, relató que la electricidad se interrumpió desde las 5:00 pm del miércoles: “Como siempre se va, ni sabía que era algo general”, dijo a la AFP.

Crisis energética agravada por falta de combustible

Cuba enfrenta cortes eléctricos cotidianos debido al envejecimiento de su infraestructura y a la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla ha sufrido cinco apagones generalizados que han afectado a sus 9,6 millones de habitantes.

La crisis se ha intensificado tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control del sector petrolero de Venezuela y detener el flujo de crudo hacia la isla. Además, el mandatario anunció que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, tras firmar un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que abastezca de crudo a La Habana.

Preocupación internacional por la situación humanitaria

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su intención de enviar ayuda humanitaria a Cuba y buscar un acuerdo con Washington que permita retomar el suministro de petróleo. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó estar “muy preocupado” por la situación humanitaria en la isla, que podría “empeorar o colapsar” si no se satisfacen sus necesidades energéticas.

El sistema eléctrico cubano depende de ocho centrales termoeléctricas, la mayoría inauguradas en las décadas de 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías y requieren largos periodos de mantenimiento. Mientras el gobierno culpa a las sanciones estadounidenses de impedir la reparación de la red, economistas señalan la falta crónica de inversión estatal en el sector.

En medio de una crisis económica que se prolonga desde hace cinco años, los cubanos enfrentan además inflación, escasez de alimentos y medicinas, y un deterioro de servicios básicos.