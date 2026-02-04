Incautan 4.2 toneladas de cocaína en la Polinesia francesa que provenía de Centroamérica

Las autoridades francesas dieron un contundente golpe contra el narcotráfico. La Marina interceptó una embarcación con 4.2 toneladas de cocaína en aguas cercanas a la Polinesia.

El buque, que había zarpado desde Centroamérica y tenía como destino Sudáfrica, transportaba 174 fardos de la droga. Tras la incautación, la sustancia fue destruida en alta mar, fuera del área protegida.

¿Cómo los descubrieron?

En coordinación con la Fiscalía de Papeete, se permitió que la nave y su tripulación continuaran su trayecto. La medida se adoptó conforme a los procedimientos del derecho internacional.

Las autoridades optaron por no iniciar un proceso penal para evitar una sobrecarga del tribunal local, dado que el cargamento no tenía como destino el mercado polinesio. Aunque, las embarcaciones interceptadas quedan bajo monitoreo satelital, lo que permite que otros países del Pacífico inicien acciones judiciales si así lo desean.

Este operativo se enmarca en la cooperación regional entre fuerzas policiales y aduaneras, que buscan frenar el tráfico de drogas provenientes de América Latina y dirigidas a grandes mercados consumidores, como Australia.

Un caso parecido ocurrió recientemente

Aunque la Polinesia Francesa se encuentra en una de estas rutas marítimas utilizadas por los narcotraficantes (principalmente los que comercializan metanfetamina y cocaína), al mismo tiempo no cuenta con mucha población, dado que solo alberga a 280 mil personas.

Es importante recordar que el 16 de enero, se interceptó una embarcación con droga que también provenía de Centroamérica. Su destino final era Australia y la conformaban 10 hondureños y un ecuatoriano.

Al igual que el caso reciente, no se comenzó con un trámite judicial contra los ocupantes. En esta oportunidad, fueron incautadas 4.87 toneladas de cocaína.