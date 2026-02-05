¿Cuáles son las apuestas políticas tras la decisión del CNE en el caso de Iván Cepeda?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de impedir que el candidato Iván Cepeda participe en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, lo que genero que el Pacto Histórico decidiera no hacer parte de esos comicios.

La medida responde a una demanda presentada por la representante a la Cámara Caterine Miranda, quien argumentó que Cepeda ya había participado en una consulta interpartidista previa, lo que legalmente le impide hacerlo nuevamente:

Nadie está por encima de la ley. Y la verdad, muchos de nosotros estamos bastante cansados de las amenazas y del abuso de poder por parte del petrismo.

Las apuestas políticas tras la no participación de Iván Cepeda en las consultas

La congresista del partido Alianza Verde, defendió su posición señalando que "era absolutamente evidente que se había participado en una consulta interpartidista y que nuevamente no podían participar en una".

Por su parte, la representante a la Cámara y candidata al Senado, Jennifer Pedraza, por Ahora Colombia, planteó que:

Si alguien tiene la ilusión de que con esta decisión el señor Cepeda vaya a perder posibilidades o a reducir sus posibilidades de llegar a la presidencia, yo creo que puede ir bajándose de ese bus.

Pedraza sugiere que la decisión podría incluso beneficiar a Cepeda mediante “narrativas de victimización”.

El impacto económico de la decisión del CNE

Desde el gobierno se ha calificado estas decisiones como golpes políticos del poder al Pacto Histórico. Sin embargo, Julio César Iglesias respondió que "los recursos del Estado, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, están movilizados a favor de las candidaturas y las listas del Pacto Histórico", citando el uso de medios oficiales e influencers pagados con fondos públicos.

El aspecto económico también resultó relevante en el debate. Miranda señaló que "el Pacto Histórico logró una reposición de votos en el mes de octubre de alrededor de 10 mil millones de pesos. Si se hace la consulta con Iván Cepeda y ahorita para marzo, estaremos hablando entre 30 y 40 mil millones de pesos adicionales".

La congresista cuestionó el uso de recursos públicos en estas consultas.

La polémica se amplía con otras decisiones del CNE que han afectado al Pacto Histórico. Una UTL de una congresista del mismo movimiento solicitó tumbar la lista de Bogotá, mientras que en el Valle del Cauca la decisión respondió a que la fusión superaba el 15% de los votos permitidos para coaliciones de partidos minoritarios.

Miranda denunció haber sufrido ataques en redes sociales y vandalización de su sede en Soacha tras presentar la demanda: