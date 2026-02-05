CANAL RCN
Internacional

Autoridades investigan la muerte de tres hermanas en India: sus padres les habían confiscado sus celulares

Las adolescentes llevaban varios años sin asistir a la escuela y pasaban la mayor parte del tiempo usando sus teléfonos móviles.

Asesinan en México a empresario paisa en circunstancias similares a las de B-King
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
10:42 a. m.
Las autoridades de India investigan la muerte de tres hermanas adolescentes en un caso que ha generado conmoción y reavivado el debate sobre la dependencia digital entre menores de edad.

India dice tener controlados los casos de Nipah, el virus mortal que se transmite de animales a personas
Autoridades investigan la muerte de tres adolescentes en India

El hecho ocurrió en Ghaziabad, en la periferia de Nueva Delhi, donde las jóvenes, de 12, 14 y 16 años, murieron tras caer desde el balcón de su vivienda, ubicada en el noveno piso de un edificio residencial.

La policía confirmó que el suceso tuvo lugar el miércoles por la mañana y que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias.

De acuerdo con medios locales, las adolescentes llevaban varios años sin asistir a la escuela y pasaban la mayor parte del tiempo usando sus teléfonos móviles.

Su padre les habría confiscado recientemente los dispositivos y les prohibió ver dramas coreanos o jugar en línea, decisión que, según versiones recogidas por la prensa, habría generado un fuerte conflicto familiar.

Un agente citado por el diario The Indian Express, identificado como Alok Priyadarshi, señaló que las menores estaban “bajo la influencia de los K-dramas” y dedicaban gran parte de su rutina diaria a consumir este tipo de contenidos.

El padre, Chetan Kumar, declaró a la agencia Press Trust of India que sus hijas mostraban una “profunda adicción” a productos culturales provenientes de Corea del Sur, desde series y películas hasta tendencias de estilo de vida, y que con frecuencia expresaban su deseo de viajar a ese país.

La popularidad de la cultura surcoreana en India ha crecido de forma sostenida durante la última década, especialmente desde el éxito global de la canción “Gangnam Style” en 2012. A partir de entonces, la música, las series, la gastronomía y los productos de belleza de Corea del Sur han ganado espacio, sobre todo entre jóvenes de grandes ciudades.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por el uso excesivo de pantallas y plataformas digitales entre adolescentes.

Diversos estudios científicos han advertido sobre los efectos negativos del abuso de redes sociales y videojuegos, y en India el debate ha tomado fuerza en el ámbito político. Recientemente, dos estados del país anunciaron que evalúan medidas para restringir el acceso de menores a redes sociales.

Autoridades investigan adicción de menores a redes sociales

Gobierno español busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años
Desde 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoce oficialmente el “trastorno por videojuegos” como una condición de salud mental, caracterizada por la pérdida de control sobre el juego y un deterioro significativo de la vida personal, familiar, social o educativa durante un periodo prolongado.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar todos los factores involucrados en esta tragedia, mientras crece el llamado a reforzar el acompañamiento familiar y la atención a la salud mental de niños y adolescentes en entornos cada vez más digitales.

