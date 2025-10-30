Recuperar un socio estratégico: Colombia y EE. UU

Mientras nos preguntamos por qué la relación entre Colombia y Estados Unidos parece diluirse, conviene revisar qué pasó, cuándo se rompió el hilo que nos unía y, sobre todo, cómo podemos volver a reconstruirlo con propósito.

Durante décadas, la relación bilateral entre ambos países fue un ejemplo de cooperación funcional. Estados Unidos veía en Colombia un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico y la violencia; nosotros encontrábamos en esa alianza un respaldo para estabilizar nuestras instituciones, abrir mercados y fortalecer el emprendimiento.

De esa relación nació el Plan Colombia, un modelo de corresponsabilidad que permitió mejorar indicadores de seguridad, atraer inversión extranjera y dinamizar el tejido empresarial.

Para el Valle del Cauca, esa alianza significó más que diplomacia: representó exportaciones, becas, innovación, intercambio académico y apertura de mercados para nuestros productores agrícolas y tecnológicos. Era una relación de confianza basada en hechos, no en ideologías.

Sin embargo, en los últimos años esa confianza se ha erosionado. Las decisiones erráticas en política exterior por parte de Petro y sus funcionarios, los discursos que desdibujan el respeto institucional y los silencios ante temas globales sensibles han sembrado duda en Washington.

Hoy, el diálogo que antes era fluido se ha vuelto distante, los canales de cooperación se enfrían, mientras que otros países sí fortalecen sus vínculos con ellos y atraen oportunidades que podrían estar llegando a Colombia.

Para los emprendedores y empresarios colombianos, esta tensión no es un tema ajeno. Cada palabra diplomática impacta las exportaciones, el acceso a fondos de cooperación y la credibilidad país, un activo invaluable que cuesta décadas construir y un solo error destruir. No se trata de “alinearse políticamente”, sino de comprender que la diplomacia también es una herramienta económica.

Recuperar esa relación no requiere discursos grandilocuentes, sino pasos concretos. La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos no es un asunto solo de cancillerías, sino de confianza humana. Las naciones, como las personas, se distancian cuando dejan de escucharse. Por eso, el camino debe empezar por un gesto sencillo: reconocer lo que nos une. Nos une la historia, los valores democráticos, la búsqueda de oportunidades y la convicción de que el desarrollo compartido es más fuerte que cualquier diferencia política. Volver a tender la mano, con respeto y propósito, es más poderoso que cualquier discurso. En las relaciones entre países, como en la vida misma, lo que sana es la coherencia entre las palabras y los hechos.

Colombia no puede darse el lujo de romper vínculos con su principal socio comercial y político. La política exterior debe servir para abrir puertas, no para cerrarlas. El reto no es ideológico, es práctico: cómo convertir las relaciones internacionales en más empleo, más exportaciones y más innovación.

Los empresarios lo saben: toda relación requiere mantenimiento, confianza y coherencia.

Si queremos que Colombia siga siendo un socio confiable, debemos actuar como lo hacen los buenos aliados: con respeto, claridad y visión de largo plazo.

La relación con Estados Unidos no es una página de historia; es un activo que debemos cuidar, actualizar y poner al servicio del desarrollo de nuestras regiones.