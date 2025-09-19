Adoctrinades

Ustedes se preguntarán ¿Y la seguridad? Y claro que es muy importante junto con el orden, el respeto institucional y el rigor jurídico. Pero déjenme les explico por qué estos 3 focos sociales deben ser los prioritarios para empezar desde cero.

La sustancial baja en presupuesto para la innovación, el empresariado y el desarrollo han sido determinantes en los intentos desesperados de millones de colombianos que han tenido que salir a rebuscarse su día a día, con sueños jodidísimos de emprendimiento con políticas diseñadas para asfixiar a quienes den ese paso. Muestras de esto es que el comercio, las empresas, y la misma informalidad están cascadas por los impuestos, las estigmatizaciones, y alguna porción de la ciudadanía que pretende que le regalen todo antes de sentarse al frente de su celular a monetizar likes como bodegas.

Bien se le atribuyen a Abraham Lincoln 8 leyes que dan muestra real de cómo se construye una nación fuerte desde sus inicios.

No llegarás a la prosperidad, despreciando la economía. No se debe fortalecer al débil, debilitando al fuerte. No puedes ayudar al obrero, degradando al que le paga. No provoques cambios incitando al odio entre clases. No puedes ayudar al pobre, destruyendo al rico No puedes establecer una sociedad bien fundada a partir de subsidios o dinero prestado. No puedes darle valor al hombre, quitándole su iniciativa e independencia. No puedes ayudar a los ciudadanos, haciendo lo que ellos podrían hacer.

Ahí, en ese mismo eje de valor cívico, seguridad económica y proyecto real de libertad y progreso, es que surge la necesidad urgente y primaria del cuidado y la promoción de la niñez en Colombia. Sin rarezas, sin el fomento de confusiones patológicas de autopercepciones como disfraz para volarse requisitos legales, para faltar a las normas, o peor aún, para interpretar a su antojo las reglas claras de un Estado.

Hoy, según cifras de UNICEF, más de 4.2 millones de niños y adolescentes colombianos requieren ayuda humanitaria urgente. El gobierno falla en acceso a la educación, nutrición, prevención de embarazos tempranos, violencia intrafamiliar, seguridad y protección; todo esto sin contar con los incumplimientos en las cifras de educación y acceso a la fuente de desarrollo más importante de un país con tanto talento como Colombia: El Deporte, tema en el que sabemos cómo salió todo. Rechazamos Panamericanos, Fórmula Uno, ¡Hasta unos Intercolegiados! Que no hicieron.

No es justo que mientras el gobierno está ocupado buscándole puesto a un ministro que no sabe si aplicar como hombre o mujer para saltarse la ley, o mientras gradúan sin exámenes y con varios cuestionamientos a una viceministra, ni los niños, ni el deporte, ni la creatividad, tengan la esperanza de que les paren bolas.